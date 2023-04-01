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Росія намагається створити антизахідний блок, Китай уже відмовився – ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія намагається створити антизахідний блок, Китай уже відмовився – ISW
Путін затвердив нову концепцію зовнішньої політики
фото з відкритих джерел

РФ використає своє головування в ООН для створення антизахідної коаліції

Нова концепція зовнішньої політики Росії, яку 31 березня затвердив президент РФ Володимир Путін, ймовірно, спрямована на підтримку спроб Кремля щодо створення антизахідної коаліції. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Нова концепція малює Захід як антиросійську та міжнародну дестабілізуючу силу набагато більшою мірою, ніж попередня концепція зовнішньої політики Росії 2016 року, і прямо заявляє, що США та їхні «сателіти» розв’язали гібридну війну, спрямовану на послаблення Росії.

У документі наголошується на меті Росії щодо створення багатополярного світопорядку, у тому числі припинення нібито домінування США у світових справах. Стверджується, що більшість людства зацікавлена в конструктивних відносинах із Росією і що бажаний багатополярний світ відкриє можливості незахідних світових держав і регіональних країн-лідерів.

Новий документ, ймовірно, спрямований на підтримку спроб Кремля активізувати пропозиції країнам, що не приєдналися, сформувати більш згуртований антизахідний блок, пише ISW.

Але зниження економічної могутності Росії та послаблення її військового потенціалу в Україні є поганим стимулом для того, щоб виявляти серйозний інтерес до пропозиції Москви, зазначають аналітики.

За оцінками ISW, пропозиція Путіна про створення антизахідного блоку під час візиту Сі Цзіньпіна до Москви не була сприйнята позитивно, оскільки китайський лідер відмовився втягувати Китай у геополітичний конфлікт Путіна із Заходом.

ISW також вважає, що Росія, ймовірно, використовуватиме своє головування в Радбезі ООН як засіб проекції російської влади.

Ключові висновки ISW:

  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжує використовувати гучні публічні заяви, щоб зобразити Білорусь як суверенну державу, незважаючи на її нинішню фактичну окупацію російськими військами.
  • Речник Кремля Дмитро Пєсков одразу відкинув пропозицію Лукашенка про припинення вогню та зазначив, що Кремль не зацікавлений у серйозних переговорах.
  • Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв використав коментарі щодо відправки миротворчих сил в Україну для продовження інформаційних операцій.
  • Російські війська продовжували наземні наступи на лінії Сватове-Кремінна.
  • Українські сили відновили позиції в районі Бахмута.
  • Російські війська продовжували наступальні дії на лінії фронту Авдіївка-Донецьк.
  • Українські удари по районах зосередження Росії на півдні України, ймовірно, змусять російське угруповання в цьому районі змінити тактику, щоб уникнути ризику ударів.
  • Російські офіційні особи продовжують заявляти, що російські війська не планують офіційної другої хвилі мобілізації.
  • Російські чиновники продовжують відправляти українських дітей у табори до Росії.
Росія намагається створити антизахідний блок, Китай уже відмовився – ISW фото 1
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Теги: війна США Китай путін росія

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