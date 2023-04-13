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Бомбардувальники, винищувачі та гелікоптери. Скільки всього авіаційної техніки ворог тримає у Білорусі

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Бомбардувальники, винищувачі та гелікоптери. Скільки всього авіаційної техніки ворог тримає у Білорусі
На білоруських аеродромах все ще залишається достатньо авіаційної техніки ворога, що здатна атакувати територію України
фото з вільних джерел

Літак А-50У після отриманих пошкоджень відлетів на 325-й авіаційний ремонтний завод у Таганрозі

Останнім часом, авіаційне угруповання ВКС РФ у Білорусі суттєво скоротилося. Однак, на білоруських аеродромах все ще залишається достатньо авіаційної техніки ворога, що здатна атакувати територію України.

Про це повідомляє білоруська спільнота моніторингу військової активності «Беларускі Гаюн».

«З жовтня 2022 року в рамках розгортання так званого регіонального угруповання військ, а також після спільного льотно-тактичного навчання ЗС РФ розмістили в РБ авіаційне угруповання», – йдеться в публікації.

Станом на 12 квітня 2023 року вона включає :

  • бомбардувальники: 6 одиниць Су-34 і 2 - Су-24МР (знаходяться на аеродромі «Барановичі»).

  • винищувачі: 4 Су-30 / Су-30СМ 14-го винищувального авіаційного полку ВКС РФ (перебувають на аеродромі «Барановичі»).

  • гелікоптери: 12 одиниць Мі-8 та Мі-24 (знаходяться на аеродромі «Мачуліщі»).

Крім того, літак А-50У після отриманих пошкоджень відлетів на 325-й авіаційний ремонтний завод у Таганрозі.

Нагадаємо, 6 квітня одразу три російські літаки МіГ-31К, які є носіями гіперзвукових ракет «Кинжал», залишили Республіку Білорусь. Однак вони невдовзі можуть повернутися. Про це повідомив речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Теги: Білорусь росія винищувач

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