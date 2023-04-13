Бомбардувальники, винищувачі та гелікоптери. Скільки всього авіаційної техніки ворог тримає у Білорусі

На білоруських аеродромах все ще залишається достатньо авіаційної техніки ворога, що здатна атакувати територію України

Літак А-50У після отриманих пошкоджень відлетів на 325-й авіаційний ремонтний завод у Таганрозі

Останнім часом, авіаційне угруповання ВКС РФ у Білорусі суттєво скоротилося. Однак, на білоруських аеродромах все ще залишається достатньо авіаційної техніки ворога, що здатна атакувати територію України.

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Про це повідомляє білоруська спільнота моніторингу військової активності «Беларускі Гаюн».

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«З жовтня 2022 року в рамках розгортання так званого регіонального угруповання військ, а також після спільного льотно-тактичного навчання ЗС РФ розмістили в РБ авіаційне угруповання», – йдеться в публікації.

Станом на 12 квітня 2023 року вона включає :

бомбардувальники: 6 одиниць Су-34 і 2 - Су-24МР (знаходяться на аеродромі «Барановичі»).

винищувачі: 4 Су-30 / Су-30СМ 14-го винищувального авіаційного полку ВКС РФ (перебувають на аеродромі «Барановичі»). Будь ласка, читайте текст після реклами

гелікоптери: 12 одиниць Мі-8 та Мі-24 (знаходяться на аеродромі «Мачуліщі»).

Крім того, літак А-50У після отриманих пошкоджень відлетів на 325-й авіаційний ремонтний завод у Таганрозі.

Нагадаємо, 6 квітня одразу три російські літаки МіГ-31К, які є носіями гіперзвукових ракет «Кинжал», залишили Республіку Білорусь. Однак вони невдовзі можуть повернутися. Про це повідомив речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.