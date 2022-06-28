Грузія припиняє експорт зерна

Експорт пшениці та ячменю з Грузії заборонений до 1 липня 2023 року

Парламент Грузії почав запроваджувати міри продовольчої безпеки

Уряд Грузії схвалив постанову, яка передбачає заборону експорту пшениці та ячменю з Грузії до 1 липня 2023 року на тлі російсько-української війни. Про це повідомляє пресслужба грузинського уряду.

Відповідний документ уже підписав прем’єр-міністр Грузії.

Як зазначено в постанові, рішення зумовлене актуальними проблемами продовольчої безпеки.

«З огляду на глобальні проблеми продовольчої безпеки, які виникли внаслідок російсько-української війни, експорт пшениці та ячменю з Грузії заборонений до 1 липня 2023 року. Постанова уряду набуває чинності з моменту підписання та поширюється на договірні відносини в рамках ланцюга вартості, що виникають. з 4 липня 2022 року», – йдеться в постанові.

Як відомо, Росія перешкоджає експорту українського зерна, замінувавши акваторію Чорного моря. Крім того, на тимчасово окупованих територіях України росіяни крадуть зерно, намагаючись продати його третім країнам як «російське». Російська блокада вже стає причиною світової продовольчої кризи.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що захоплене в південних регіонах України зерно окупанти можуть спробувати продати в Північну Америку. Колаборанти планують використовувати «хитрі схеми», щоб уникнути західних санкцій і продавати зерно в різні частини світу.

Також нещодавно запорізький гауляйтер похвалився, як Росія краде українське зерно. Очільник окупаційної адміністрації Запорізької області заявив, що зерна з окупованих територій будуть вивозити ще більше.

22 червня рашисти обстріляли порти на півдні України. Була пошкоджена інфраструктура портів.

Читайте також:



