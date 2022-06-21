Грузія оголосила про намір вступити в НАТО, але є умова

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про намір країни вступити до Північноатлантичного Альянсу після вирішення територіальних проблем. Про це повідомляє «Грузія онлайн».

Попередньо влада планує вирішити всі територіальні проблеми з Росією, дипломатичні відносини з якою не підтримуються з 2008 року.

«Наша мотивація – стати членом НАТО. Це залежить від нашої стратегічної готовності й терпіння. Ми розуміємо, що членство в НАТО залежить не тільки від нашого бажання вступити в НАТО, для надання Грузії членства усі держави – члени Альянсу мають дійти консенсусу. Ми не наївні, ми розуміємо, що Грузія має територіальні проблеми, які ми маємо спочатку вирішити, а далі вже й вступати в НАТО. Така думка наших європейських друзів і друзів з НАТО», – сказав грузинський прем'єр.

Він заявив, що політика уряду полягає у відновленні територіальної цілісності і суверенітету шляхом мирних переговорів.

«Ми не мали контактів, відколи прийшли до влади. У нас не було жодних політичних консультацій з 2012 року, є тільки торговельно-економічні відносини», – додав Гарібашвілі.

Зауважимо, у 2008 році після вторгнення в Південну Осетію Росія визнала незалежність республік Абхазія та Південна Осетія, які Грузія та більшість країн – членів ООН вважають частиною Грузії. Дипломатичні відносини з Росією було розірвано Грузією 3 вересня 2008 року

Нагадаємо, 17 червня стало відомо про рекомендації Єврокомісії щодо надання статусу кандидата у члени ЄС Грузії, Україні та Молдові. Єврокомісія рекомендує лідерам країн-членів ЄС надати Україні та Молдові статус кандидата в члени ЄС з обов'язковими умовами, а Грузія спочатку має виконати конкретні умови, після чого буде вирішено питання щодо надання їй статусу. Остаточне рішення про статус кандидата лідери країн-членів ЄС ухвалять на саміті, запланованому на 23-24 червня у Брюсселі.