  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. Грузія оголосила про намір вступити в НАТО, але є умова
рус
    Політика

    Грузія оголосила про намір вступити в НАТО, але є умова

    Гарібашвілі заявив, що для надання Грузії членства усі держави &ndash; члени Альянсу мають дійти консенсусу - Грузія оголосила про намір вступити в НАТО, але є умова
    Гарібашвілі заявив, що для надання Грузії членства усі держави – члени Альянсу мають дійти консенсусу
    фото із відкрити джерел

    Перед тим як вступити до Альянсу Грузія планує вирішити всі територіальні проблеми з Росією

    Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про намір країни вступити до Північноатлантичного Альянсу після вирішення територіальних проблем. Про це повідомляє «Грузія онлайн».

    Попередньо влада планує вирішити всі територіальні проблеми з Росією, дипломатичні відносини з якою не підтримуються з 2008 року.

    «Наша мотивація – стати членом НАТО. Це залежить від нашої стратегічної готовності й терпіння. Ми розуміємо, що членство в НАТО залежить не тільки від нашого бажання вступити в НАТО, для надання Грузії членства усі держави – члени Альянсу мають дійти консенсусу. Ми не наївні, ми розуміємо, що Грузія має територіальні проблеми, які ми маємо спочатку вирішити, а далі вже й вступати в НАТО. Така думка наших європейських друзів і друзів з НАТО», – сказав грузинський прем'єр.

    Він заявив, що політика уряду полягає у відновленні територіальної цілісності і суверенітету шляхом мирних переговорів.

    «Ми не мали контактів, відколи прийшли до влади. У нас не було жодних політичних консультацій з 2012 року, є тільки торговельно-економічні відносини», – додав Гарібашвілі.

    Зауважимо, у 2008 році після вторгнення в Південну Осетію Росія визнала незалежність республік Абхазія та Південна Осетія, які Грузія та більшість країн – членів ООН вважають частиною Грузії. Дипломатичні відносини з Росією було розірвано Грузією 3 вересня 2008 року

    Нагадаємо, 17 червня стало відомо про рекомендації Єврокомісії щодо надання статусу кандидата у члени ЄС Грузії, Україні та Молдові. Єврокомісія рекомендує лідерам країн-членів ЄС надати Україні та Молдові статус кандидата в члени ЄС з обов'язковими умовами, а Грузія спочатку має виконати конкретні умови, після чого буде вирішено питання щодо надання їй статусу. Остаточне рішення про статус кандидата лідери країн-членів ЄС ухвалять на саміті, запланованому на 23-24 червня у Брюсселі.

    Згідно з рекомендацією Єврокомісії, для отримання статусу кандидата Грузія має виконати 12 вимог, однією з яких є деолігархізація.

    Також тисячі людей у понеділок увечері, 20 червня, зібралися в центрі Тбілісі на мітинг на підтримку європейської інтеграції Грузії під гаслом «Додому, в Європу».

    Читайте також:
    Теги: НАТО Грузія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Грузія оголосила про намір вступити в НАТО, але є умова