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Гаубиці Caesar і танки: Франція готує військове підкріплення для ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Гаубиці Caesar і танки: Франція готує військове підкріплення для ЗСУ
Франція готує новий пакет допомоги Україні
фото: з відкритих джерел

Наприкінці цього року 2100 українських солдатів проведуть два місяці у військових таборах у Франції для підготовки до бойових дій

Франція готує новий пакет військової допомоги Україні. До нього, серед іншого, увійдуть гаубиці Caesar. Про це повідомляє France Info.

Згідно з документом, з яким ознайомилося видання, Україна отримає 128 транспортних машин VAB, 18 артилерійських гаубиць Caesar і 24 легких танки. «Протитанкові ракети, вантажівки і радари складуть іншу частину додаткового французького обладнання відповідно до плану, наміченого на 2024 рік», – ідеться в повідомленні.

Крім цього, наприкінці цього року 2100 українських солдатів проведуть два місяці у військових таборах у Франції для підготовки до бойових дій.

«Безпрецедентний за чисельністю загін пробуде на місці протягом двох місяців. Солдати, які проходять підготовку, будуть розміщені у Франції. Це ті самі центри, які щороку приймають французьких солдатів перед кожною операцією на іноземному театрі воєнних дій», – ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що невелика частина навчання буде зосереджена на підготовці на танках.

Метою цієї масштабної операції є підготовка бригади українських Збройних сил до грудня 2024 року.
Раніше президент Зеленський заявив, що Україна розраховує, що Франція продовжить свою підтримку України після виборів.

Теги: Франція

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