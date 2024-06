Україна розраховує, що Франція продовжить свою підтримку України після виборів – Зеленський

Володимир Зеленський: «Сподіваюся, що більшість країн будуть на правильній стороні історії. На нашому боці»

Україна розраховує на підтримку Франції після проведення дострокових парламентських виборів у країні, де перемогу прогнозують ультраправим. Про це заявив президент України Володимир Зеленський перед самітом ЄС у Брюсселі.

Зеленського запитали, чи має він побоювання щодо продовження підтримки з боку Франції на тлі проведення парламентських виборів, які відбудуться у два тури 30 червня та 7 липня.

Він зазначив, що підтримка України базується на підтримці звичайних людей. Тому Зеленський сподівається, що Франція буде на боці України.

«Вибори – це рішення тієї чи іншої країни. Ми не можемо тиснути, і ми не хочемо цього. Це про свободу, цінності, тому сподіваюся, що більшість країн будуть на правильній стороні історії. На нашому боці», – сказав президент.

Нагадаємо, сьогодні, 27 червня, президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Брюсселя. Там він підпише ще три двосторонні безпекові угоди. За словами президента, Україна розпочала фактичні переговори щодо членства в ЄС. Глава держави анонсував зустріч з очільниками ЄС і держав-членів. «Проведу двосторонні переговори. Ми підпишемо одразу три безпекові угоди, одна з яких – із Європейським Союзом загалом. Вона вперше закріпить зобов’язання всіх 27 держав-членів надавати Україні широку підтримку попри будь-які інституційні зміни всередині. Кожен крок – заради наближення нашої історичної мети – миру та процвітання у спільному європейському домі», – уточнив Зеленський.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон під час ефіру подкасту Generation Do It Yourself заявив, що не збирається найближчим часом відправляти французьких військових до України.

Раніше Макрон неодноразово заявляв, що не виключає, що за певного розвитку подій може направити французьких військових на Україну. Він повідомляв, що має намір створити коаліцію для відправки військового персоналу в Україну з метою навчання українських військових.