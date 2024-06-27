Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна розраховує, що Франція продовжить свою підтримку України після виборів – Зеленський

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Україна розраховує, що Франція продовжить свою підтримку України після виборів – Зеленський
Зеленський у Брюсселі із Шарлем Мішелем відповіли на питання журналістів
фото: скріншот

Володимир Зеленський: «Сподіваюся, що більшість країн будуть на правильній стороні історії. На нашому боці»

Україна розраховує на підтримку Франції після проведення дострокових парламентських виборів у країні, де перемогу прогнозують ультраправим. Про це заявив президент України Володимир Зеленський перед самітом ЄС у Брюсселі.

Зеленського запитали, чи має він побоювання щодо продовження підтримки з боку Франції на тлі проведення парламентських виборів, які відбудуться у два тури 30 червня та 7 липня.

Він зазначив, що підтримка України базується на підтримці звичайних людей. Тому Зеленський сподівається, що Франція буде на боці України.

«Вибори – це рішення тієї чи іншої країни. Ми не можемо тиснути, і ми не хочемо цього. Це про свободу, цінності, тому сподіваюся, що більшість країн будуть на правильній стороні історії. На нашому боці», – сказав президент.

Нагадаємо, сьогодні, 27 червня, президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Брюсселя. Там він підпише ще три двосторонні безпекові угоди. За словами президента, Україна розпочала фактичні переговори щодо членства в ЄС.  Глава держави анонсував зустріч з очільниками ЄС і держав-членів. «Проведу двосторонні переговори. Ми підпишемо одразу три безпекові угоди, одна з яких – із Європейським Союзом загалом. Вона вперше закріпить зобов’язання всіх 27 держав-членів надавати Україні широку підтримку попри будь-які інституційні зміни всередині. Кожен крок – заради наближення нашої історичної мети – миру та процвітання у спільному європейському домі», – уточнив Зеленський.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон під час ефіру подкасту Generation Do It Yourself заявив, що не збирається найближчим часом відправляти французьких військових до України.

Раніше Макрон неодноразово заявляв, що не виключає, що за певного розвитку подій може направити французьких військових на Україну. Він повідомляв, що має намір створити коаліцію для відправки військового персоналу в Україну з метою навчання українських військових.

Теги: Франція Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава держави наголосив, що Україна формує команди й групи, які розроблятимуть плани дій за Формулою миру, щоб наблизити справедливий і тривалий мир для українців
Настав особливий час: Зеленський звернувся до Організації американських держав
Сьогодні, 11:44
Президент України подякував Замбії за приєднання до комюніке й підтримку зусиль для досягнення миру
Ще одна країна приєдналася до комюніке Саміту миру
20 червня, 10:44
Зеленський відповів Китаю та іншим країнам, які не підтримали Саміт миру
Зеленський відповів Китаю та іншим країнам, які не підтримали Саміт миру
16 червня, 18:58
Володимир Зеленський вносив в парламент вже кілька законопроєктів про множинне громадянство, але жоден з них не прийнятий навіть за основу
Множинне громадянство: куди зникла ідея президента? Війна і право
14 червня, 09:35
Володимир Зеленський та Джо Байден проведуть переговори на полях саміту «Групи семи»
Підписання безпекової угоди між США та Україною: названо офіційну дату
12 червня, 19:17
У 2023 році імпорт автомобілів з ЄС до Білорусі зріс до $2,6 млрд
Дві країни виступають проти перекриття потоку елітних авто до Росії – Politico
7 червня, 05:49
Цього тижня Байден проведе зустріч із Зеленським у Франції
Байден проведе зустрічі із Зеленським: деталі
5 червня, 05:20
Не менше 21 країн Африки отримали зброю від Китаю.
Китай викинув Росію з африканського ринку зброї – ЗМІ
4 червня, 16:54
Під час обговорення щодо можливого визнання Палестинської держави з боку Франції, депутат встав із палестинським прапором
Французький депутат підняв прапор Палестини і через це тимчасово втратив роботу
29 травня, 04:16

Політика

Україна підписала угоду про гарантії безпеки ще з двома країнами (фото)
Україна підписала угоду про гарантії безпеки ще з двома країнами (фото)
Україна та ЄС підписали безпекову угоду
Україна та ЄС підписали безпекову угоду
Україна розраховує, що Франція продовжить свою підтримку України після виборів – Зеленський
Україна розраховує, що Франція продовжить свою підтримку України після виборів – Зеленський
Членство України в ЄС: Зеленський із Брюсселю анонсував гарні новини
Членство України в ЄС: Зеленський із Брюсселю анонсував гарні новини
Шмигаль після зауваження Зеленського відправить міністрів поближче до фронту
Шмигаль після зауваження Зеленського відправить міністрів поближче до фронту
Соратник Зеленського хоче розширити коло претендентів на компенсації за втрачене під час війни житло
Соратник Зеленського хоче розширити коло претендентів на компенсації за втрачене під час війни житло

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Дівчина ексголови ОДА погрожувала детективам НАБУ кримінальною справою – подробиці
20K
Путін визнав, що ЗСУ успішно знищують військовий флот РФ
15K
Прогноз магнітних бур на три дні: чого очікувати від сонячної активності 27–29 червня
14K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
7150
Експерт назвав ключових бенефіціарів підвищення тарифу на електрику для населення
5337
Внутрішнє ядро Землі сповільнилося: вчені заявляють, що це вплине на тривалість днів

Новини

Сили Оборони відкинули ворога біля Тернів – мапи DeepState
Сьогодні, 08:39
Чечня і Дагестан як фактори розвалу РФ: політолог окреслив перспективи масштабних бунтів
Сьогодні, 07:41
«Відновлювальні бригади» КНДР на Донбасі вже за місяць: огляд ISW щодо перспектив перекидання
Сьогодні, 06:11
Де в Україні найпомітніше зросли ціни на житло: аналітика НБУ
Сьогодні, 05:42
У Львові експонуватимуть бойову сокиру часів Київської Русі з інкрустацією у вигляді тризуба
Сьогодні, 05:12
Польща та країни Балтії закликали ЄС побудувати лінію оборони вздовж кордону з РФ
Сьогодні, 04:42

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua