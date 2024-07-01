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Вибори у Франції: зі списків можуть «зникнути» десятки кандидатів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Вибори у Франції: зі списків можуть «зникнути» десятки кандидатів
Частину кандидатів у Франції буде знято з передвиборчих перегонів
фото із відкритих джерел

Коаліція Макрона зніме близько 60 кандидатів із другого туру виборів

Приблизно 60 кандидатів президентської коаліції «Разом за республіку» буде знято з передвиборчих перегонів, повідомив на пресконференції прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь. Він пояснив, що захід покликаний не допустити перемоги опозиційної партії «Національне об'єднання», що лідирує в першому турі виборів. Про це пише Le Figaro.

«Ми зробили такий вибір після першого туру у понад шістдесяти виборчих округах. Це означатиме зняття наших кандидатів, збереження яких на третьому місці призвело б до обрання депутата від Національного об'єднання проти іншого кандидата, який, як і ми, захищав би цінності республіки», – сказав Атталь.

Як пишуть французькі ЗМІ, результати першого туру парламентських виборів у Франції стали тяжкою поразкою для президента Еммануеля Макрона, заявляв речник французької Соцпартії П'єр Жуве. Він також висловив занепокоєння тим, що до влади можуть прийти вкрай праві сили.

До слова, першого оголошення результатів парламентських виборів у Парижі розпочалася маніфестація. Про це пише Le Figaro.

Близько 8 тис. людей, за даними поліції, зібралися на площі Республіки в Парижі, утворюючи натовп, скандуючи і розмахуючи прапорами. За даними ЗМІ майже одразу до місця проведення акції було стягнуто поліцейських. На авеню Пармантьє було використано гранати зі сльозогінним газом.

Декілька годин демонстрація проходила мирно. Її учасники висловлювали своє незадоволення перемогою правих політичних сил скандуванням антифашистських гасел. Потім до них приєдналася радикально налаштована молодь із руху black bloc. Після цього вони почали бити вітрини кафе, запускати феєрверки, палити фаєри та сміттєві баки. Поліція у відповідь повторно застосувала сльозогінний газ. 

Як пише Le Figaro, уже під ранок людей вдалось розігнати, про постраждалих та затриманих нічого не відомо. 

Нагадаємо, у неділю, 30 червня, у Франції завершилось голосування у першому турі парламентських виборів. За результатами екзитполів, у першому турі перемогла ультраправа партія «Національне об'єднання».

Читайте також: У Парижі люди вийшли на протест після оголошення попередніх результатів виборів
Теги: вибори Франція партії протест Еммануель Макрон парламент

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