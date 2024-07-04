Росія офіційно підтримала Ле Пен: реакція депутатки

Ле Пен сказала, що якби РФ хотіла перемоги партії «Національне об'єднання», то не стала б писати подібні речі

Вчора міністерство зовнішніх справ Росії заявило про підтримку ультраправої партії «Національне обʼєднання» на чолі з Марін Ле Пен на позачергових парламентських виборах у Франції. Депутатка відреагувала на заяву Росії та повідомила, що це провокація. Про це повідомляє L`Express.

«Я не відчуваю жодної відповідальності за російські провокації щодо Франції та Еммануеля Макрона. Я думаю, що це провокація і, можливо, це також форма втручання. Коли ви пишете такий показний та провокаційний твіт, це можна прирівняти до форми втручання», – зазначила Ле Пен.

Депутатка додала, що якби РФ хотіла перемоги партії «Національне об'єднання», то не стала б писати подібні речі.

Кандидат від партії «Національне об'єднання» на пост прем'єр-міністра Джордан Барделла відреагував на заяву РФ щодо підтримки. Він сказав, що буде надзвичайно пильним щодо Росії, одночасно встановлюючи «червоні лінії» щодо посилання наземних військ в Україну або «ракет великої дальності чи військової техніки».

Нагадаємо, що Міністерство зовнішніх справ Росії заявило про підтримку ультраправої партії «Національне обʼєднання» на чолі з Марін Ле Пен на позачергових парламентських виборах у Франції. Як зазначається, заступник речника МЗС Андрєй Настасін сказав, що «французькі чиновники не зможуть ігнорувати глибокі зміни» у настроях народу країни.

До слова, французькі опозиційні партії поспішно уклали угоди, щоб спробувати заблокувати перемогу ультраправого Національного об’єднання на чолі з Марін Ле Пен у другому турі парламентських виборів. Про це повідомляє Voanews. За підрахунками французької газети Le Monde, близько 218 кандидатів, які мали брати участь у другому турі, вибули, щоб зменшити кількість трикутників. З них 130 були лівими, а 82 – із центристського альянсу Ensemble під керівництвом Макрона.

Як відомо, у неділю, 30 червня, у Франції завершилось голосування у першому турі парламентських виборів. За результатами екзитполів, у першому турі перемогла ультраправа партія «Національне об'єднання».