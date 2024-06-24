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Макрон повідомив, чи йтиме у відставку і розкритикував опонентів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Макрон повідомив, чи йтиме у відставку і розкритикував опонентів
Президент Макрон виправдовує несподіваний розпуск парламенту
фото: Ebrahim Noroozi

Макрон заявив, що не має наміру йти у відставку

Президент Франції Еммануель Макрон у листі, опублікованому за тиждень до першого туру оголошених ним позачергових парламентських виборів, розкритикував дії своїх політичних супротивників і заявив, що не збирається йти у відставку. Про це пише Le Figaro.

У цьому посланні Макрон виправдовує розпуск ним Національних зборів, який, за його словами, був «єдиним можливим рішенням» за підсумками виборів до Європейського парламенту, на яких його партія зазнала серйозної поразки.

«Я знаю, що для багатьох із вас це стало несподіванкою, що викликала занепокоєння, неприйняття, іноді навіть гнів, спрямований проти мене. Я це розумію і чую... Це рішення – єдине, яке може дозволити нашій країні рухатися вперед і згуртуватися», – заявив французький президент.

Насамперед він розкритикував дії партії «Національне об'єднання» та її союзників. Вони, за словами Макрона, «розколюють націю». Права коаліція, попереджає він, яка «стверджує, що поверне вам купівельну спроможність, скасовуючи пенсійну реформу або обіцяючи (низькі) ціни на енергію, підвищить ваші податки».

З іншого боку, президент висуває звинувачення коаліції лівих, у якій зібралися «Нескорена Франція» та її союзники під прапором «Нового народного фронту». За твердженням Макрона, вони далеко зайшли у своїй пропалестинській підтримці, порушуючи принцип світської держави і нібито доходячи до антисемітизму у своїй відмові вважати ХАМАС терористичною організацією після нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

На противагу цим двом політичним силам Макрон пропонує «третій шлях» – блок центристів, який зможе напевно поставити перепону як украй правим, так і лівим у другому турі».

У перспективі можливої ​​перемоги на законодавчих виборах «Національного об'єднання» президент, який програв європейські вибори, хоче позиціонувати себе як «захисника нашої республіки у будь-який момент».

«Ви можете довіряти мені як вашому президенту до травня 2027 року», – наголосив Макрон, даючи остаточно зрозуміти, що розраховувати на його відставку у разі поразки президентського політичного табору не доводиться.

Через поразку на виборах до Європейського парламенту 9 червня президентської соціал-ліберальної партії «Відродження», яка відчутно програла «Національному об'єднанню», Макрон оголосив про розпуск нижньої палати парламенту – Національних зборів і призначив дострокові законодавчі вибори, які пройдуть у два тури – 30 червня та 7 липня.

До слова, низка країн Євросоюзу стурбована тим, що політична криза у Франції на тлі рішення президента Еммануеля Макрона провести позачергові парламентські вибори може завадити розвитку таких ініціатив, як спільні витрати на європейську оборону та допомогу Україні. Є побоювання, що внаслідок позачергових парламентських виборів, які Макрон призначив на кінець червня, до влади прийдуть праві партії, і Макрон втратить свою роль як одного з найвірніших прибічників Києва, буде зірвано його плани допомоги Україні, включаючи план відправки французьких інструкторів.

Читайте також: Макрон проти Ле Пен: перспективи дострокових виборів у Франції
Теги: вибори податки Франція партії криза Еммануель Макрон президент

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