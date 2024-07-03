Вибори у Франції: опозиційні партії спробують запобігти перемозі правих на чолі з Ле Пен

Французької партія «Національне об’єднання» на чолі з однієї з найбільш проросійських політиків Марін Ле Пен може перемогти на виборах у Франції

Масштабний рух зі зняттям кандидатів із виборів, змінили характер протистояння між Національним об’єднанням (RN) та іншими політичними партіями

Французькі опозиційні партії поспішно уклали угоди, щоб спробувати заблокувати перемогу ультраправого Національного об’єднання на чолі з Марін Ле Пен у другому турі парламентських виборів. Про це повідомляє Voanews.

За підрахунками французької газети Le Monde, близько 218 кандидатів, які мали брати участь у другому турі, вибули, щоб зменшити кількість трикутників. З них 130 були лівими, а 82 – із центристського альянсу Ensemble під керівництвом Макрона.

Цей масштабний рух зі зняттям кандидатів, змінили характер виборчого протистояння між Національним об’єднанням (RN) та іншими політичними партіями.

«Мені потрібно завадити «Національному об’єднанню» отримати абсолютну більшість у Національних зборах, тому що це було б – і я кажу це від глибини душі – це було б жахливо для країни та французів», – сказав прем'єр-міністр Габріель Атталь

Нагадаємо, у неділю, 30 червня, у Франції завершилось голосування у першому турі парламентських виборів. За результатами екзитполів, у першому турі перемогла ультраправа партія «Національне об'єднання».