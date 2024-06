Французьких військових в Україні не буде? Макрон зробив нову заяву

Макрон висловився про можливість відправки військових до України

Президент Франції Еммануель Макрон під час ефіру подкасту Generation Do It Yourself заявив, що не збирається найближчим часом відправляти французьких військових до України.

«Я не думаю, що завтра може статися війна на нашій території (...) або що ми направимо сили на українську територію», – сказав Макрон.

Утім, французький лідер зазначив, що розвиток подій в Україні «важливий для нашої безпеки».

Раніше Макрон неодноразово заявляв, що не виключає, що за певного розвитку подій може направити французьких військових на Україну. Він повідомляв, що має намір створити коаліцію для відправки військового персоналу в Україну з метою навчання українських військових.

Він також що продовжив би діалог зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Він також підтвердив, що останні місяці лідери двох країн не спілкуються.

«Ні, в останні місяці (ми не спілкуємось – «Главком»), але я не виключаю можливості розмови на ту чи іншу тему».

Макрон зазначив, що «вірить у силу діалогу». «Говорю абсолютно щиро: вважаю, що завжди важливо продовжувати діалог», – заявив президент Франції.

Еммануель Макрон припустив, що він може поговорити з російським лідером щодо різних тем, але не згадав війну в Україні. За його словами, це може бути зокрема «тема атомних електростанцій». Проте конкретних деталей не назвав.

Наприкінці лютого 2022 року ЗМІ повідомляли, що Еммануель Макрон двічі дзвонив до диктатора Володимира Путіна. За даними преси, лідери двох країн розмовляли загалом близько години. Проте жодних результатів ці перемовини не принесли.

У березні цього року президент Франції Емануель Макрон пояснив, як за роки політичних відносин з Путіним перейшов від особистих дзвінків президенту РФ до більш жорстких заяв – на рівні можливості застосування іноземних військ в Україні. Політик нагадав, що між цими періодами є розрив у два роки. Спершу він дійсно (у 2017-2022 роках, – ред.) багато спілкувався з Путіним. Були зустрічі у різних форматах: у Франції, під час візитів у Росію, на міжнародній арені. Головною метою цих «побачень» був мир в Україні, дотримання «Мінських угод».

До слова, президент Франції Еммануель Макрон розкритикував президента Росії Володимира Путіна за те, що той відхилив пропозицію про перемир'я з Україною на час проведення Олімпійських ігор. На думку Макрона, відмова свідчить про те, що Путін не готовий до миру.