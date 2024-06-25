Головна Світ Політика
search button user button menu button

Французьких військових в Україні не буде? Макрон зробив нову заяву

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Французьких військових в Україні не буде? Макрон зробив нову заяву
Макрон змінив думку щодо відправки військових до України
фото із відкритих джерел

Макрон висловився про можливість відправки військових до України

Президент Франції Еммануель Макрон під час ефіру подкасту Generation Do It Yourself заявив, що не збирається найближчим часом відправляти французьких військових до України.

«Я не думаю, що завтра може статися війна на нашій території (...) або що ми направимо сили на українську територію», – сказав Макрон.

Утім, французький лідер зазначив, що розвиток подій в Україні «важливий для нашої безпеки».

Раніше Макрон неодноразово заявляв, що не виключає, що за певного розвитку подій може направити французьких військових на Україну. Він повідомляв, що має намір створити коаліцію для відправки військового персоналу в Україну з метою навчання українських військових.

Він також що продовжив би діалог зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Він також підтвердив, що останні місяці лідери двох країн не спілкуються.

«Ні, в останні місяці (ми не спілкуємось – «Главком»), але я не виключаю можливості розмови на ту чи іншу тему».

Макрон зазначив, що «вірить у силу діалогу». «Говорю абсолютно щиро: вважаю, що завжди важливо продовжувати діалог», – заявив президент Франції.

Еммануель Макрон припустив, що він може поговорити з російським лідером щодо різних тем, але не згадав війну в Україні. За його словами, це може бути зокрема «тема атомних електростанцій». Проте конкретних деталей не назвав.

Наприкінці лютого 2022 року ЗМІ повідомляли, що Еммануель Макрон двічі дзвонив до диктатора Володимира Путіна. За даними преси, лідери двох країн розмовляли загалом близько години. Проте жодних результатів ці перемовини не принесли. 

У березні цього року президент Франції Емануель Макрон пояснив, як за роки політичних відносин з Путіним перейшов від особистих дзвінків президенту РФ до більш жорстких заяв – на рівні можливості застосування іноземних військ в Україні. Політик нагадав, що між цими періодами є розрив у два роки. Спершу він дійсно (у 2017-2022 роках, – ред.) багато спілкувався з Путіним. Були зустрічі у різних форматах: у Франції, під час візитів у Росію, на міжнародній арені. Головною метою цих «побачень» був мир в Україні, дотримання «Мінських угод».

До слова, президент Франції Еммануель Макрон розкритикував президента Росії Володимира Путіна за те, що той відхилив пропозицію про перемир'я з Україною на час проведення Олімпійських ігор. На думку Макрона, відмова свідчить про те, що Путін не готовий до миру. 

Читайте також: Макрон повідомив, чи йтиме у відставку і розкритикував опонентів
Теги: Україна росія Франція президент Еммануель Макрон путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін не думав про те, якими будуть наслідки вторгнення його військ в Україну
Путін проти світу: як Захід повинен змінити підхід до України
3 червня, 10:55
Зустріч Зеленського із Байденом та пакет зброї для України на $255 млн. Головне за 7 червня
Зустріч Зеленського із Байденом та пакет зброї для України на $255 млн. Головне за 7 червня
7 червня, 21:00
Літак РФ перебував у повітряному просторі Фінляндії близько двох хвилин
Російський військовий літак порушив повітряний простір Фінляндії
10 червня, 20:04
Ботанічний заказник Серебрянський, який знищили окупанти
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
13 червня, 12:13
Провідні чат-боти із штучним інтелектом використовують російську дезінформацію
ChatGPT поширює російські фейки – звіт NewsGuard
19 червня, 10:45
Маслов зауважив, що пропозиція України ґрунтується на нормах статуту ООН і зрозумілих правилах цивілізованого світу
Саміт миру у Швейцарії. Соратник Зеленського оцінив реальність «альтернативних» формул миру
12 червня, 19:28
Путін вперше за 24 роки прибув до КНДР
Червоний букет та обійми: Кім Чен Ин зустрів Путіна (відео)
18 червня, 22:07
На жаль, ми є зовсім недалеко від початку Третьої світової війни
Дослідник спрогнозував, які країни розпочнуть Третю світову війну
23 червня, 17:59
Російські війська підтримують високу інтенсивність обстрілів у напрямку Часового Яру та навколо Авдіївки
Аналітики розкрили, про що свідчить активізація наступу росіян на Донеччині
23 червня, 06:00

Політика

Прем'єр-міністр Індії приїде до Путіна. Чому це поганий знак для України
Прем'єр-міністр Індії приїде до Путіна. Чому це поганий знак для України
Французьких військових в Україні не буде? Макрон зробив нову заяву
Французьких військових в Україні не буде? Макрон зробив нову заяву
Вступ України в ЄС. У Люксембурзі розпочинаються переговори
Вступ України в ЄС. У Люксембурзі розпочинаються переговори
Адміністрація США пояснила, що стане стратегією успіху для України
Адміністрація США пояснила, що стане стратегією успіху для України
Ердоган найближчим часом зустрінеться із Путіним: стали відомі місце і дата
Ердоган найближчим часом зустрінеться із Путіним: стали відомі місце і дата
Путін підірвав довіру до ФСБ у росіян – The Telegraph
Путін підірвав довіру до ФСБ у росіян – The Telegraph

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
9789
Атака на Білгород, деталі безпекової угоди з ЄС: головне за ніч
7581
Антон Смецький – хореограф, який втратив ногу і повернувся на фронт. Останнє інтерв'ю
4388
Путін відмовився коментувати події у Дагестані та Севастополі
4200
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години
3347
Прогноз магнітних бур на три дні: чого очікувати від сонячної активності 24–26 червня

Новини

Дітей з окупованих територій змушують виготовляти сухпаї для ворожої армії – ЦНС
Сьогодні, 07:03
Удари FPV-дронами, обстріли з мінометів: підсумки доби у прикордонній з РФ Сумщині
Сьогодні, 05:44
Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж вийшов із в'язниці
Сьогодні, 04:19
Потрапила в полон вагітною: після звільнення жінка заснувала свій фонд – деталі
Сьогодні, 04:07
Ворожі війська просунулися в Красногорівці – ситуація на Донбасі від DeepState
Сьогодні, 03:13
Литовська компанія представила безпілотник Hornet XR, випробуваний в Україні
Сьогодні, 01:54

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua