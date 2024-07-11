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У Франції загорівся шпиль Руанського собору (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Франції загорівся шпиль Руанського собору (відео)
Руанський з 1876 до 1880 року був найвищою будівлею світу
фото: BFMTV

Причини займання поки що невідомі. Але є інформація, що на шпилі проводилися ремонтні роботи

У Франції почалася пожежа почалася на шпилі знаменитого Руанського собору. Про це повідомляє BFMTV у четвер, 11 липня.

Причини займання поки що невідомі. Але є інформація, що на шпилі проводилися ремонтні роботи.

Префект Жан-Бенуа Альбертіні уточнює, що в Руанському соборі триває «інвентаризація певних робіт» і меблів.

У соборі вже провели евакуацію. Будівлю по периметру оточила поліція. До гасіння вогню залучили 63 пожежників і 33 одиниці техніки.

Руанський собор (Собор Руанської Божої Матері) – готичний собору місті Руан. Кафедральний собор архієпископа Руана та Нормандії, місце коронації та поховання нормандських герцогів. Належить до числа пам'яток національної спадщини Франції. З 1876 до 1880 року був найвищою будівлею світу (151 метр), поступившись цим титулом Кельнському собору.

Нагадаємо, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно директорки Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця», обвинуваченої в розтраті бюджетних коштів під час реставрації. Про це повідомила Київська міська прокуратура у четвер, 11 липня.

До слова, у музеях України, які нині перебувають під окупацією, перебуває понад 1,4 млн одиниць зберігання, що складає 12,6% від Музейного фонду нашої країни. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

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Теги: пожежа Франція відео собор

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