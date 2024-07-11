У Франції загорівся шпиль Руанського собору (відео)
Причини займання поки що невідомі. Але є інформація, що на шпилі проводилися ремонтні роботи
У Франції почалася пожежа почалася на шпилі знаменитого Руанського собору. Про це повідомляє BFMTV у четвер, 11 липня.
Причини займання поки що невідомі. Але є інформація, що на шпилі проводилися ремонтні роботи.
Префект Жан-Бенуа Альбертіні уточнює, що в Руанському соборі триває «інвентаризація певних робіт» і меблів.
У соборі вже провели евакуацію. Будівлю по периметру оточила поліція. До гасіння вогню залучили 63 пожежників і 33 одиниці техніки.
У Франції спалахнув шпиль Руанського собору. Причина пожежі невідома
📹 BFMTV pic.twitter.com/SPan1bgU0n
Нагадаємо, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно директорки Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця», обвинуваченої в розтраті бюджетних коштів під час реставрації. Про це повідомила Київська міська прокуратура у четвер, 11 липня.
До слова, у музеях України, які нині перебувають під окупацією, перебуває понад 1,4 млн одиниць зберігання, що складає 12,6% від Музейного фонду нашої країни. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.
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