Гелікоптери та боєприпаси для України: прем’єр Чехії оголосив хороші новини

Чехія допоможе Україні з навчанням пілотів на винищувачах F-16

Окрім того, прем’єр Чехії Петр Фіала підтримав євроатлантичний курс України

Чехія передасть Силам оборони України бойові гелікоптери й боєприпаси, а також візьме участь у підготовці пілотів на винищувачах F-16. Про це під час спільної пресконференції у Празі із президентом Володимиром Зеленський заявив прем’єр-міністр країни Петр Фіала.

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«Сьогодні я підтвердив пану президенту що Чехія дарує Україні штурмові гелікоптери та ще 100 тис. одиниць амуніції і боєприпасів», – зазначив Фіала.

Окрім того, Чехія допоможе Україні із підготовкою пілотів на винищувачах F-16, а також передасть Україні авіасимулятори.

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«Ми також допоможемо з підготовкою пілотів, передамо тренажери, щоб навчання проходило і в Україні», – розповів Фіала.

Чеський прем’єр наголосив, що продовжить докладати зусиль для підтримки України.

«Підтримка України є пріоритетом для мене та для нашого уряду. Це – опора країни, яка мужньо захищається від переваги агресора. Україна бореться за нашу безпеку і безпеку всієї Європи», – підкреслив політик.

Він додав, що вражений мужністю українського народу, нагадавши, що Чехія вже передала Силам оборони сотні одиниць бронетехніки.

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«Вражає, як мужньо Україна протистоїть варварському нападу Росії. Я радий, що допомога теж сприяє доблесній обороні. Серед найбільших постачальників – Чехія. Війна триває вже 500 днів, і ми відправили майже 700 одиниць важкої техніки та понад чотири мільйони боєприпасів», – зазначив Петр Фіала.

Окрім того, прем’єр Чехії підтримав євроатлантичний курс України.

«Я переконаний, що майбутнє України – в Європейському Союзі та НАТО. Це гарантує, що подібна ситуація більше не повториться», – підкреслив Фіала.

Нагадаємо, що 6 липня президент Зеленський прибув до Чехії.