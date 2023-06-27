Мобілізація: з’явитися у 10-денний термін. Як реагувати на такі накази військкоматів: пояснюють юристи

Які юридичні наслідки мають значні накази центрів комплектування та соціальної підтримки?

З першого дня вторгнення Росії в Україні діє загальна мобілізація. Згідно з президентським указом, її запроваджено на території 24 областей та Києва. Місцева влада спільноти з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (колішніми військкоматами) зобов'язана платіжно оповістити громадян за призов на військову службу. На голів обласних державних адміністрацій голова держави поклав забезпечення роботи медичних комісій, які перевіряють придатність військовозобов'язаних до служби.

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За майже 500 днів Великої війни терміни загальної мобілізації тривали п'ять разів. Останнє – з 20 травня 2023 року ще на 90 діб .

Разом із тим окремі територіальні центри комплектування почали видавати додаткові мобілізаційні накази з конкретними термінами для прибуття призовників. З чим це пов’язано і як на них реагувати, розбирався «Главком».

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Прикарпаття: 10 днів, щоб дійти до військкомату

Така посилена мобілізація почалася з Івано-Франківської області. Начальник обласного територіального центру комплектування 5 червня видав наказ, в якому у зобов’язальній формі повідомлено: «усім військовозобов’язаним-чоловікам що проживають (перебувають) на території Івано-Франківської області, з’явитися у 10-денний термін до районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки області за місцем проживання (перебування)». При собі необхідно було мати військовий квиток, паспорт, медичні книжки, документи, що надають право на відстрочку.

П’ятий пункт цього наказу передбачає наслідки для чоловіків, котрі не підкоряться йому: «За ухилення від призову на військову службу під час загальної мобілізації громадяни, які ухиляються від призову, не з’являються за викликом до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність».

На блокпостах затримуватимуть усіх, хто не має документів? фото з відкритих джерел

Практично ідентичний наказ 13 червня видав начальник Івано-Франківського міського територіального центру коплектування Роман Плитус. Там теж стояв дедлайн на збір чоловіків – 10 днів.

На цьому тема мобілізації не вичерпалася. Пізніше місцеві ЗМІ повідомили, що і рада оборони Івано-Франківської області ухвалила рішення, згідно з яким чоловіки віком від 18 до 59 років повинні прийти у місцеві військкомати. Також медичні заклади тимчасово припиняють планові госпіталізації військовозобов’язаних без погодження з територіальним центром комплектування. А на блокпостах затримуватимуть усіх, хто не має документів.

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Проте інформацію щодо заборони госпіталізації в обласній військовій адміністрації спростували. Заступник голови ОВА Віталій Ільчишин пояснив: на Прикарпатті є випадки, коли військовозобов’язані, придатні до військової служби, звертаються у лікарні начебто з проблемами про раптове погіршення стану здоров’я. Щоб унеможливити зловживання військовозобов’язаними такої ситуації, керівництво області доручило профільному департаменту вивчити це питання.

Оболонський район Києва: готовність №1

Досвід Франківщини у скорому часі перейняв Оболонський район Києва. Тутешній керівник терцентру комплектування 19 червня видав наказ: військовозов’язані Оболонського району, у тому числі й ті, хто не отримував повісток або мобілізаційних розпоряджень, протягом 10 днів повинні прибути до місцевого терцентру.

Військовозов’язані Оболонського району, у тому числі й ті, хто не отримував повісток або мобілізаційних розпоряджень, протягом 10 днів повинні прибути до територіального центру комплектації Facebook Оболонського районного ТЦК та СП у Києві

На загал ситуація вийшла дивною, оскільки інші районні центри комплектування та соціальної підтримки Києва подібних документів щодо мобілізації не ухвалювали.

Мобілізаційний фальстарт у Чернігові

А ось у Чернігові начальник обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олег Гончарук зібрав журналістів і заявив: всі громадяни від 18 до 59 років, які перебувають на військовому обліку, зобовʼязані з’явитися для уточнення військово-облікових даних та їх придатності для проходження військової служби. Також було акцентовано, що ті, хто ухиляються від повістки для звірки даних, то до них застосовуються штрафи – від 510 до 1700 грн.

Начальник Чернігівського обласного терцентру Олег Гончарук фото з Facebook Чернігівського обласного ТЦК та СП

Після брифінгу почали рясніти повідомлення у ЗМІ, мовляв, у Чернігівській області видано новий указ про загальну мобілізацію. Натомість у коментарі «Главкому» один із представників Чернігівського обласного терцентру спростував неправдиві дані.

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За його словами, в Чернігівській області, як і в інших областях Україні, тривають планові заходи оповіщення громадян і призову стосовно мобілізації ще від 24 лютого 2022 року згідно з указом президента України.

«Ніяких внутрішніх наказів начальника терцентру коплектування про зміни цього порядку не було. Відбувся просто плановий брифінг, на якому начальник нагадав громадянам основні тези з цієї теми і надав відповіді на запитання журналістів», – пояснив представник терцентру. Він зазначає: викладена інформація – «перекручена і не відповідає дійсності». За його словами, ні про який наказ чи десятиденний строк мови не було.

Позиція юристів

«Главком» поспілкувався з юристами стосовно мобілізаційного «переполоху» в окремих містах та регіонах. Адвокат Дмитро Бузанов розповів, що накази керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки про проведення мобілізації на відповідних територіях, на яких вони здійснюють свою діяльність, носять інформаційний характер. Фактично, таким чином територіальні центри комплектування та соціальної підтримки здійснюють заходи оповіщення та призову громадян, інформують військовозобов’язаних про продовження терміну загальної мобілізації та відповідні обов’язки, які виникають в зв’язку із законодавством, яке регулює питання мобілізації.

«Одночасно із цим в наказах терцентрів йдеться про відповідальність, яка передбачена за ухилення від призову під час мобілізації для тих, хто не з’являється на виклик. Дійсно, така відповідальність встановлена, але вона може наступити у разі порушення Правил військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів та неявки за належним викликом шляхом вручення повісток під особистий підпис. Наказ керівника терцентру не може змінювати встановлений законом та правилами порядок», – вважає правозахисник.

Кожен чоловік в Україна віком від 18 до 59 років може отримати повістку фото з відкритих джерел

На думку адвокат Романа Кичка, форма документа терцентру у вигляді наказу викликає у людей паніку. Законом не заборонено начальникам центрів комплектування видавати накази, чим вони й користуються. Але це не повістка. Такий наказ не може собою замінити персональну повістку, яка вручена особі, відповідно до вимог чинного законодавства.

«Пункти наказу фактично є збіркою актуальних положень з різних нормативних актів, які разом зібрані. Тобто подібні накази швидше розраховані на чергове нагадування про діючу мобілізацію та вимоги законодавства в поєднанні з ефектом несподіваності для пересічного громадянина», – наполягає юрист.

Окремо адвокат Кичко зупинився на питанні уточнення військово-облікових даних. Для цього особу необхідно викликати до центрів комплектування належним способом: або врученням повістки, або за допомогою мобілізаційного розпорядження.

Водночас є окремі законодавчі вимоги, відповідно до яких військовозобов’язані повинні особисто повідомляти дані для уточнення. Це зміна відомостей про місце проживання, роботу стан здоров’я.

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«Підкреслюю – особисто повідомляти. Наприклад, вимога особисто прибувати стосується випадків, коли людина знімається з військового обліку. Тобто потрібно розрізняти поняття «повідомити» та «прибути», вони стосуються різних обставин. Якщо йдеться про осіб, виключених з військового обліку, то їх вказані накази територіальні центри взагалі не зачіпають, оскільки найпоширеніший випадок – за станом здоров’я вони не підлягають мобілізації та не вважаються військовозобов’язаними», – наголосив юрист.

Що стосується осіб, які отримали повістку, але вагаються йти до терцентру, то тут питання зрозуміле. Адвокат додав, що після цього наступає адміністративна і кримінальна відповідальність, в залежності від виду повістки.

Згідно з українським законодавством, є 4 види повісток: 1. Повістка для уточнення облікових даних. Таку повістку призовнику вручають, щоб уточнити відомості про його особу, сімейний стан, місце роботи та інше.. 2. Повістка для проходження медкомісії. Ця повістка зобов’язує призовника пройти медичне обстеження. Після нього видають документ з висновком військово-лікарської комісії, де вказують, придатна чи непридатна людина до військової служби. 3. Повістка-призов до ЗСУ. Така повістка – це виклик до військкомату для призову на військову службу. У документі вказують термін, у який потрібно з’явитися, та перераховані речі, які потрібно взяти із собою. Повістки для призову можуть вручатися навіть без попереднього медогляду, але медкомісія має бути проведена обов’язково. 4. Мобілізаційне розпорядження. Таку повістку вручають, якщо людина пройшла медичну комісію і визнана придатною для військової служби. У документі зазначають, що треба обов’язково з’явитися у визначений призовний пункт впродовж 24 годин після оголошення мобілізації.

Військовий адвокат Дар’я Соларьова пояснила: під час мобілізації громадяни зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти територіального центру комплектування та соціальної підтримки у терміни, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях та повістках керівників територіальних центрів). Коли ж особу зараховують в запас, їй можуть видавати мобілізаційне розпорядження, де вказано: у разі оголошення мобілізації, не треба дочікуватися повістки, а з’явитися за конкретною адресою. Часто про такі мобілізаційні розпорядження чоловіки просто забувають, зауважила фахівець.

Щодо відповідальності, то дійсно за ухилення від мобілізації та за порушення порядку військового обліку передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність. За словами Соларьової, нині поширена практика, що кримінальна відповідальність може наставати у випадку, коли особа пройшла військово-лікарську комісію, визнана придатною до військової служби, отримала повістку про прибуття (так звану бойову), і не з’явилася. Всі порушення, що відбулися до цього етапу, це – адміністративна відповідальність.

«Накази терориторіальних центрів комлектування є виключно оголошеннями, засобами оповіщення і не встановлюють обов’язку для прибуття центрів комплектування, якщо такий обов’язок не виник за інших обставин. Якщо є підстава для відстрочки, то не чекайте, коли прийдуть, йдіть самі та подавайте заяву. Не варто боятися, варто знати свої права та обов’язки та знати, що терцентри мають право діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України», – наголосила адвокатеса.

Віталій Тараненко, «Главком»