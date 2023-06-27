Стало відомо, скільки українських жінок перебувають у російському полоні

Станом на кінець червня 2023 року в російському полоні перебуває 126 жінок

Російська Федерація тримає у полоні 126 жінок, серед яких більшість є цивільними. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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«За даними Національного інформаційного бюро, станом на кінець червня 2023 року в російському полоні перебуває 126 жінок. З них 46 військових і 80 цивільних», – зазначили у відомстві.

Мінреінтеграції звернуло увагу на те, що 23 полонених мають дітей: у 14 військових є 23 дитини й у дев'ятьох цивільних – 15 дітей.

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Нагадаємо, триває 489-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, зокрема, і трьома зенітними керованиими ракетами з С-300. Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено дві крилаті ракети «Калібр» та сім ударних безпілотників типу Shahed. Крім того, противник атакував із північного напрямку чотирма БпЛА невстановленого типу (ймовірно, ударні) – усі дрони знищено.