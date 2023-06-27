Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Стало відомо, скільки українських жінок перебувають у російському полоні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, скільки українських жінок перебувають у російському полоні
Звільнені з полону українці
фото з відкритих джерел

Станом на кінець червня 2023 року в російському полоні перебуває 126 жінок

Російська Федерація тримає у полоні 126 жінок, серед яких більшість є цивільними. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«За даними Національного інформаційного бюро, станом на кінець червня 2023 року в російському полоні перебуває 126 жінок. З них 46 військових і 80 цивільних», – зазначили у відомстві.

Мінреінтеграції звернуло увагу на те, що 23 полонених мають дітей: у 14 військових є 23 дитини й у дев'ятьох цивільних – 15 дітей.

Раніше повідомлялося, скільки цивільних українців стратила Росія.

Нагадаємо, триває 489-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, зокрема, і трьома зенітними керованиими ракетами з С-300. Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено дві крилаті ракети «Калібр» та сім ударних безпілотників типу Shahed. Крім того, противник атакував із північного напрямку чотирма БпЛА невстановленого типу (ймовірно, ударні) – усі дрони знищено.

Читайте також: Росія не помітила. Дружина Буданова підмінила чоловіка на першому обміні полонених
Теги: полон жінка росія війна Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Понад 19 тисяч українських дітей були депортовані до Росії. Часто Україні вдається повернути по одній дитині за раз
«Росія вбиває українців у наших дітях». Історія повернення 16-річної Лізи з полону Війна і право
22 червня, 12:02
Дмитро Кубряк та Андрій Павелко
Звільнений з російського полону медик відреагував на арешт Павелка
20 червня, 19:23
Троє полонених вже перебувають на українській території
Скандал із українськими полоненими в Угорщині: МЗС повідомило втішні новини
20 червня, 18:33

Події в Україні

Сили оборони пояснили, що ускладнює звільнення Бахмута
Сили оборони пояснили, що ускладнює звільнення Бахмута
Стало відомо, скільки українських жінок перебувають у російському полоні
Стало відомо, скільки українських жінок перебувають у російському полоні
Скільки цивільних українців стратила Росія: шокуючі цифри
Скільки цивільних українців стратила Росія: шокуючі цифри
«Південь» анонсував новини, які «всіх порадують»
«Південь» анонсував новини, які «всіх порадують»
ЗСУ влітку відвоювали більше територій, ніж Росія захопила за зиму – Воллес
ЗСУ влітку відвоювали більше територій, ніж Росія захопила за зиму – Воллес
Скандал із затриманням голови облради у Тернополі: НАБУ оприлюднило запис розмови чиновників
Скандал із затриманням голови облради у Тернополі: НАБУ оприлюднило запис розмови чиновників

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
144K
Путін осоромився із зверненням. Соцмережі помітили курйозний момент
39K
Стало відомо, куди направився літак Пригожина з Ростова
36K
Путін виступив із терміновим зверненням до росіян (відео)
27K
Звернення Путіна та ймовірність підриву Запорізької АЕС: головне за ніч
26K
З’явитися у 10-денний термін! Як реагувати на накази військкоматів: пояснюють юристи
25K
Путін дав обіцянку «вагнерівцям». Що сказав диктатор у терміновому зверненні

Новини

Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
Вчора, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
Вчора, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
Вчора, 07:06
На Україну насувається циклон: синоптики розповіли, як зміниться погода
Вчора, 05:47
Аналітики ISW розповіли, чи вплинув бунт Пригожина на дії військ РФ в Україні
Вчора, 04:30
26 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:00

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту