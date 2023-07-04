Навчання українських льотчиків на F-16 досі не почалося – Кулеба

Графік навчання українських пілотів починає зсуватися

Початок навчання українських льотчиків на американських винищувачах F-16 затримується, і Україна зараз намагається поквапити союзників. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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«У червні тренування не розпочалося. Тренування пілотів. Це означає, що графік починає зсуватися. Ми зараз працюємо з усіма причетними сторонами, з усіма країнами, які беруть участь «авіаційній коаліції», щоб максимально прискорити цей процес», – сказав Кулеба в ефірі телемарафону.

Тиждень тому глава міністерства оборони Данії оголосив, як повідомляють ЗМІ, що в його країні підготовка українських пілотів до польотів на F-16 вже розпочалася. Судячи зі слів Кулеби, це не так.

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«Навчання не починалося. Була обіцянка від однієї з країн розпочати навчання у червні, тепер вони кажуть, що продовжують підготовку до початку навчання, що вони теж помилилися у розрахунках і їм потрібен ще час. Але в нас немає часу, тому ми максимально все прискорюємо», – сказав глава МЗС України.

Як повідомлялося, влада Данії готова передати Україні винищувачі F-16, але за умови схвалення США, які виготовляють ці літаки.