Зеленський прибув до Чехії (відео)

Український президент прибув на зустріч з його чеським колегою Петр Павелом

Літак з президентом України Володимиром Зеленським ввечері 6 липня приземлився в одному з аеропортів Чехії. Про це повідомляє ČT24.

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Český vládní speciál s ukrajinským prezidentem Zelenským přistál v Praze. pic.twitter.com/iJG2PWZIMV — ČT24 (@CT24zive) July 6, 2023

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Як відомо, український президент прибув на зустріч з його чеським колегою Петр Павелом.

Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského uvítal na Pražském hradě prezident Petr Pavel. pic.twitter.com/jTI3cnE8IS — ČT24 (@CT24zive) July 6, 2023

Раніше президент Зеленський анонсував свій візит до Праги.

Як повідомлялося, сьогодні, 6 липня, президент України Володимир Зеленський відвідав з офіційним візитом до столиці Болгарії Софії. Глава держави повідомив, що проведе переговори з премʼєр-міністром Ніколаєм Денковим, зустрінуся з президентом Руменом Радевим, урядовцями, парламентарями, політиками, журналістами.

Також повідомлялося, що Україна та Болгарія підписали декларацію про членство в НАТО.