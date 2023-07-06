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Зеленський прибув до Чехії (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський прибув до Чехії (відео)
фото скріншот відео

Український президент прибув на зустріч з його чеським колегою Петр Павелом

Літак з президентом України Володимиром Зеленським ввечері 6 липня приземлився в одному з аеропортів Чехії. Про це повідомляє ČT24.

Як  відомо, український президент прибув на зустріч з його чеським колегою Петр Павелом.

Раніше президент Зеленський анонсував свій візит до Праги. 

Як повідомлялося, сьогодні, 6 липня, президент України Володимир Зеленський відвідав з офіційним візитом до столиці Болгарії Софії. Глава держави повідомив, що проведе переговори з премʼєр-міністром Ніколаєм Денковим, зустрінуся з президентом Руменом Радевим, урядовцями, парламентарями, політиками, журналістами.

Також повідомлялося, що Україна та Болгарія підписали декларацію про членство в НАТО.

Теги: Чехія Володимир Зеленський президент відео Петр Павел

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