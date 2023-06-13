«Рийте окопи, вбивайте росіян». Резніков розповів, як Захід відмовлявся надавати зброю
На початку вторгнення західні партнери України не поспішали надавати зброю для ЗСУ
Західні партнери на початку вторгнення РФ в Україну не були готові надавати Україні військову допомогу. Свою думку партнери змінили лише після того, як ЗСУ почали вибивати російських загарбників з українських територій. Про це міністр оборони Олексій Резніков розповів в інтерв'ю Foreign Affairs.
За словами міністра оборони, на початку вторгнення Росії Україна просила у західних союзників переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger, проте на той момент отримала відповідь: «Ні, копайте окопи і вбивайте якнайбільше росіян, поки все не закінчилося».
Однак у міру того, як українські сили трималися, а непереможність російської армії почала випаровуватися, Сполучені Штати, європейські країни та інші партнери України почали постачати для ЗСУ все ширший спектр сучасної зброї.
«Прийшли «Стінгери», «Хімарси» і «Петріоти», які, як я спостерігав, збивали нібито нестримні російські гіперзвукові ракети «Кинджал», – каже Резніков і додає, що на його думку, те саме трапиться і з винищувачами F-16.
На даний момент, за його словами, у Києва в арсеналі є бойові машини M1 Abrams, Stryker, M2 Bradley, танки Leopard різних модифікацій та багато іншого.
Нагадаємо, що США анонсували новий пакет військової допомоги Україні. За даними ЗМІ, вартість пакету становитиме до $325 млн.
До слова, західні країни обговорюють можливості передачі Україні «десятків» винищувачів F-18 разом із літаками F-16, постачання яких вже погоджене.
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