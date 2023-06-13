«Рийте окопи, вбивайте росіян». Резніков розповів, як Захід відмовлявся надавати зброю

Міністр оборони Резніков зазначив, що Захід змінив свою думку щодо надання озброєнь після перемог ЗСУ

На початку вторгнення західні партнери України не поспішали надавати зброю для ЗСУ

Західні партнери на початку вторгнення РФ в Україну не були готові надавати Україні військову допомогу. Свою думку партнери змінили лише після того, як ЗСУ почали вибивати російських загарбників з українських територій. Про це міністр оборони Олексій Резніков розповів в інтерв'ю Foreign Affairs.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами міністра оборони, на початку вторгнення Росії Україна просила у західних союзників переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger, проте на той момент отримала відповідь: «Ні, копайте окопи і вбивайте якнайбільше росіян, поки все не закінчилося».

Однак у міру того, як українські сили трималися, а непереможність російської армії почала випаровуватися, Сполучені Штати, європейські країни та інші партнери України почали постачати для ЗСУ все ширший спектр сучасної зброї.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Прийшли «Стінгери», «Хімарси» і «Петріоти», які, як я спостерігав, збивали нібито нестримні російські гіперзвукові ракети «Кинджал», – каже Резніков і додає, що на його думку, те саме трапиться і з винищувачами F-16.

На даний момент, за його словами, у Києва в арсеналі є бойові машини M1 Abrams, Stryker, M2 Bradley, танки Leopard різних модифікацій та багато іншого.

Нагадаємо, що США анонсували новий пакет військової допомоги Україні. За даними ЗМІ, вартість пакету становитиме до $325 млн.

До слова, західні країни обговорюють можливості передачі Україні «десятків» винищувачів F-18 разом із літаками F-16, постачання яких вже погоджене.