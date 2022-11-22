Зустрічі міністрів НАТО: Блінкен анонсував нові заходи підтримки України
Західні партнери продовжать підтримувати Україну у війні з Росією
Міністри закордонних справ країн НАТО на зустрічі в Бухаресті наприкінці листопада обговорять подальшу підтримку України. Про це у своєму Twitter розповів держсекретар США Ентоні Блінкен після телефонної розмови з генсеком Альянсу.
«Сьогодні мав гарну телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом перед зустріччю міністрів закордонних справ НАТО, на якій ми вживатимемо заходів щодо спільних пріоритетів, таких як підтримка України, стримування та оборона, стійкість, а також приєднання Фінляндії та Швеції», – написав Блінкен.
Had a good phone call with @NATO Secretary General @jensstoltenberg today ahead of the NATO Foreign Ministers’ Meeting, where we’ll take action on shared priorities such as support to Ukraine, deterrence and defense, resilience, and Finland and Sweden's accession.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 22, 2022
Засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ відбудеться в Бухаресті 29-30 листопада 2022 року. Засідання проходитиме під головуванням Столтенберга.
Раніше повідомлялося, що Україна отримала від Світового банку $60 млн, які буде спрямовано на відшкодування видатків держбюджету на оплату праці працівників держорганів та бюджетних установ освітньої сфери.
До слова, Канада випустила державні облігації на 500 млн канадських доларів (приблизно €360 млн). Ці кошти спрямують на підтримку України.
Також повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена працює над збільшенням фінансування допомоги для України.
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