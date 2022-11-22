Зустрічі міністрів НАТО: Блінкен анонсував нові заходи підтримки України

Західні партнери продовжать підтримувати Україну у війні з Росією

Міністри закордонних справ країн НАТО на зустрічі в Бухаресті наприкінці листопада обговорять подальшу підтримку України. Про це у своєму Twitter розповів держсекретар США Ентоні Блінкен після телефонної розмови з генсеком Альянсу.

«Сьогодні мав гарну телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом перед зустріччю міністрів закордонних справ НАТО, на якій ми вживатимемо заходів щодо спільних пріоритетів, таких як підтримка України, стримування та оборона, стійкість, а також приєднання Фінляндії та Швеції», – написав Блінкен.

Had a good phone call with @NATO Secretary General @jensstoltenberg today ahead of the NATO Foreign Ministers’ Meeting, where we’ll take action on shared priorities such as support to Ukraine, deterrence and defense, resilience, and Finland and Sweden's accession. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 22, 2022

Засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ відбудеться в Бухаресті 29-30 листопада 2022 року. Засідання проходитиме під головуванням Столтенберга.

Раніше повідомлялося, що Україна отримала від Світового банку $60 млн, які буде спрямовано на відшкодування видатків держбюджету на оплату праці працівників держорганів та бюджетних установ освітньої сфери.

До слова, Канада випустила державні облігації на 500 млн канадських доларів (приблизно €360 млн). Ці кошти спрямують на підтримку України.

Також повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена працює над збільшенням фінансування допомоги для України.