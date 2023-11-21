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Генсек ООН шокував новою заявою щодо загиблих в Україні та Газі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генсек ООН шокував новою заявою щодо загиблих в Україні та Газі
Гутерріш відкинув можливість протекторату ООН у Секторі Гази
фото з відкритих джерел

Антоніу Гутерріш: «Ми є свідками вбивства мирних жителів, яке є безпрецедентним і не має аналогів у будь-якому конфлікті з того часу, як я на посаді генерального секретаря»

Кількість загиблих цивільних осіб у Газі є «безпрецедентною» у порівнянні з будь-яким конфліктом у світі з 2017 року. Таку думку висловив генеральний секретар Організації об’єднаних націй Антоніу Гутерріш, пише CNN.

«Очевидним є те, що за кілька тижнів у нас були вбиті тисячі дітей. Ось що має значення. Ми є свідками вбивства мирних жителів, яке є безпрецедентним і не має аналогів у будь-якому конфлікті з того часу, як я на посаді генерального секретаря», – сказав Гутерріш.

Коли його запитали про його бачення того, коли закінчиться війна в Газі, Гутерріш відкинув можливість протекторату ООН у Секторі Гази. Він також закликав до «багатостороннього підходу», який у кінцевому підсумку приведе до рішення про створення двох держав.

Його слова вже викликали реакцію в Україні. У свою чергу відомий український журналіст Андрій Цаплієнко зазначив, що в одному лише українському Маріуполі жертв серед мирного населення було у рази більше, ніж у Газі. Він також підкреслив, що Гутерріш та ООН у цілому вміють бачити дуже вибірково.

Коментуючи цю заяву генсека ООН, Цаплієнко згадав відому історію про німку, яка жила прямо поруч з Освенцимом і стверджувала, що нічого не знала про існування концтабору. «Після війни її запитали: Як же можна було не бачити дим труб крематоріїв та печей, і ні про що не здогадуватись?! Німка відповіла: Ми дивилися в інший бік», – написав він.

Як повідомлялося, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули понад 9900 мирних українців. Відповідну заяву зробив директор Управління з координації гуманітарних питань Рамеш Раджасингам на брифінгу Ради Безпеки ООН, присвяченому гуманітарній ситуації в Україні. Раджасингам наголосив, що наведені ним цифри є застарілими і не відображають поточну картину із загиблими в Україні. Згідно з даними Управління Верховного комісара з прав людини фактичні втрати серед цивільних вважаються вищими за озвучені.

Теги: ООН війна смерть Україна Сектор Гази

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