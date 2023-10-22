Ракетна атака по «Новій пошті»: прокуратура показала наслідки (фото)

Станом на зараз відомо про 6 загиблих та 16 поранених, усі вони – працівники підприємства

21 жовтня близько 22:15 ворог завдав ракетний удар по терміналу «Нової пошти» у смт Коротич Харківського району

Окупанти ударили по терміналу «Нової пошти» на Харківщини. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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За даними слідства, 21 жовтня близько 22:15 ворог завдав ракетний удар по терміналу «Нової пошти» у смт Коротич Харківського району. За попередніми даними, обстріл був здійснений двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

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Станом на зараз відомо про 6 загиблих та 16 поранених. Всі постраждалі – працівники підприємства.

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Внаслідок ворожого удару сталась пожежа на площі близько 300 м кв. Термінал майже повністю зруйнований, пошкоджено вантажні автомобілі.

Нагадаємо, ввечері 21 жовтня у Харкові пролунало щонайменше два вибухи. Російська ракета вдарила по терміналу «Нової пошти».

У результаті нічного обстрілу Харківщини загинули шестеро людей, кількість поранених збільшилася до 16. Про це повідомила поліція Харківської області.

Стало відомо, що на території термінала перебували 22 особи, з яких шість осіб загинули та 16 були поранені. Серед постраждалих – чоловіки віком від 19 до 43 років. З травмами різного ступеню тяжкості їх доставили до лікарні.