Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ракетна атака по «Новій пошті»: прокуратура показала наслідки (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ракетна атака по «Новій пошті»: прокуратура показала наслідки (фото)
Станом на зараз відомо про 6 загиблих та 16 поранених, усі вони – працівники підприємства
фото: Офіс генпрокурора

21 жовтня близько 22:15 ворог завдав ракетний удар по терміналу «Нової пошти» у смт Коротич Харківського району

Окупанти ударили по терміналу «Нової пошти» на Харківщини. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 21 жовтня близько 22:15 ворог завдав ракетний удар по терміналу «Нової пошти» у смт Коротич Харківського району. За попередніми даними, обстріл був здійснений двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

10 фото
На весь екран

Станом на зараз відомо про 6 загиблих та 16 поранених. Всі постраждалі – працівники підприємства.

Внаслідок ворожого удару сталась пожежа на площі близько 300 м кв. Термінал майже повністю зруйнований, пошкоджено вантажні автомобілі.

Нагадаємо, ввечері 21 жовтня у Харкові пролунало щонайменше два вибухи. Російська ракета вдарила по терміналу «Нової пошти»

У результаті нічного обстрілу Харківщини загинули шестеро людей, кількість поранених збільшилася до 16. Про це повідомила поліція Харківської області.

Стало відомо, що на території термінала перебували 22 особи, з яких шість осіб загинули та 16 були поранені. Серед постраждалих – чоловіки віком від 19 до 43 років. З травмами різного ступеню тяжкості їх доставили до лікарні.

Теги: Нова пошта Харківщина окупанти війна Офіс Генерального прокурора

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кліше «довга війна вигідна Путіну» – це його пропаганда
Три мантри відчаю. Що нам нав'язує російська пропаганда
16 жовтня, 19:16
ХАМАС завдав масованого ракетного обстрілу по містах Ізраїлю
Війну ХАМАСу з Ізраїлем спровокували Росія та Іран
10 жовтня, 06:26
Події в Ізраїлі можуть стати вагомим аргументом у перемовинах зі США та союзниками щодо скорішого приєднання України до Альянсу
Чи вплине ситуація в Ізраїлі на Україну
10 жовтня, 14:19
Пошкоджень зазнав Воронцовський палац в Одесі
Під час удару по Одесі 25 вересня постраждали дев’ять об’єктів ЮНЕСКО (список)
26 вересня, 08:05
Російські окупанти тероризують Україну ударними дронами
Уночі над Україною знищено 14 «Шахедів»: подробиці від ЗСУ
23 вересня, 08:46
Росія оголосила про початок чергового призову на військову службу
Росія оголосила про початок чергового призову на військову службу
29 вересня, 09:34
Європол надаватиме свої знання та досвід у сфері воєнних злочинів, злочинів проти людяності та інших міжнародних злочинів
Європол приєднався до слідчої групи щодо розслідування міжнародних злочинів в Україні
5 жовтня, 23:00
Дев'яте управління ФСБ відповідало за вербування в Україні політиків і формування «п'ятої колони»
Російський генерал ФСБ збагатився на декілька мільйонів після провалу плану Кремля
13 жовтня, 09:32
«Укренерго» назвало умову, за якої енергосистема України витримає взимку
«Укренерго» назвало умову, за якої енергосистема України витримає взимку
12 жовтня, 13:55

Події в Україні

Держприкордонслужба назвала область, де найчастіше фіксує російські ДРГ
Держприкордонслужба назвала область, де найчастіше фіксує російські ДРГ
Британська розвідка повідомила, як штурм Авдіївки вплинув на втрати окупантів
Британська розвідка повідомила, як штурм Авдіївки вплинув на втрати окупантів
Ракетна атака по «Новій пошті»: прокуратура показала наслідки (фото)
Ракетна атака по «Новій пошті»: прокуратура показала наслідки (фото)
Ракети та безпілотники. Повітряні сили повідомили деталі нічної атаки окупантів
Ракети та безпілотники. Повітряні сили повідомили деталі нічної атаки окупантів
Окупанти використали рекордну кількість авіабомб за добу – «Південь»
Окупанти використали рекордну кількість авіабомб за добу – «Південь»
Нічна атака Росії: ворог вдарив по Україні ракетами двох типів
Нічна атака Росії: ворог вдарив по Україні ракетами двох типів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
7489
Під Києвом стався вибух у багатоповерхівці (фото)
6993
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4511
Митрополит Московської церкви в Молдові Володимир написав гнівного листа патріарху Кирилу
3183
Заступник голови Одеської військової адміністрації обурив допомогою для ЗСУ
2839
Експрокурор, що влаштував гучне весілля у Львові, отримав повістку – ЗМІ
2721
В ужгородської пенсіонерки виросли незвичні чорнобривці

Новини

За добу відбулося понад 80 бойових зіткнень – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Російська атака на Харківщину, її наслідки: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 22 жовтня
Сьогодні, 03:51
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Переговори про повернення Москви до зернових угод не мають сенсу, – експерти
Вчора, 13:39
Понад 100 боїв за добу: ЗСУ відбили атаки окупантів на сімох напрямках
Вчора, 07:08

Прес-релізи

Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
20 жовтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту