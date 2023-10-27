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Ізраїль завдав авіаударів по Сектору Гази: стали відомі наслідки

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Ізраїль завдав авіаударів по Сектору Гази: стали відомі наслідки
Червоний Півмісяць занепокоєний через неможливість зв'язатися із медиками
фото з відкритих джерел

Станом на зараз мільйони людей фактично відрізані від зовнішнього світу 

2,3 млн жителів Сектору Гази залишились без інтернету та телефонного зв’язку через авіаудари Ізраїлю. Про це повідомляє The Times of Israel.

Зазначається, що вибухи почалися після настання темряви і мільйони жителів Сектору Гази тепер фактично відрізані від зовнішнього світу та один від одного.

Червоний Півмісяць заявив, що втратив будь-який зв'язок зі своїм операційним центром та медичними бригадами, інші групи допомоги заявляють, що не можуть зв'язатися із персоналом на місцях. Він висловив побоювання, що люди більше не зможуть звертатися до служб швидкої допомоги.

Палестинська телекомунікаційна компанія Paltel повідомляє про «повне припинення всіх послуг зв'язку та інтернету» через бомбардування.

Нагадаємо, вночі проти 27 жовтня Ізраїль провів уже другу операцію на території Сектора Гази. Зазначається, що ЦАХАЛ направив танки та війська в Сектор Гази й завдав ударів по об'єктах терористичного угрупування ХАМАС. Військові стверджують, що рейд поблизу району Шуджайя на сході міста Газа був здійснений силами піхоти, бойової та бронетехніки. Ізраїльські безпілотники та бойові гелікоптери забезпечували повітряне прикриття.

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Теги: бомбардування Сектор Гази Ізраїль інтернет мобільний зв’язок

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