Як не втратити Авдіївку? Фронтовий журналіст звернувся до українців

Журналіст запевнив, що Авдіївка за важливістю переважає навіть Бахмут.

Бутусов переконаний, що стабілізація оборони дозволить налагодити планомірне знищення російської піхоти

Наразі існує реальна загроза втратити Авдіївку, проте аби цього не сталося Україні необхідно стабілізувати оборону, а громадянському суспільству активно допомагати ЗСУ, зокрема воїнам 110-ї механізованої бригади максимальною кількістю дронів та відеокамерами спостереження на різних об'єктах. Таку думку висловив український журналіст і військкор Юрій Бутусов.

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За словами журналіста, ворог накопичує сили й готує плацдарм для атаки на Авдіївський коксохімічний завод. Це ключовий комплекс споруд, який контролює підступи до міста, і його захоплення означатиме «поступове, але невідворотне складання оборони» і його окупацію.

Другий напрямок захоплення Авдіївки, як зазначив Бутусов, – південь. Там, у районі піщаного кар'єру біля села Опитне, продовжуються штурмові дії і посилюється загроза.

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Українські війська, зокрема 110-та механізована бригада, мають успіх безпосередньо у міських боях. Наші воїни там відбили всі атаки росіян і відновили кілька позицій, а на деяких напрямках – покращили їх. Бутусов наголосив, що бригада повністю боєздатна і надійно тримає місто, однак ворог просувається північніше та південніше від її позицій.

Журналіст зазначивши, що ворог зазнає багатьох втрат і не має можливості застосовувати техніку. Однак для того, щоб наші сильні сторони спрацювали, необхідно посилити оборону.

На думку Бутусова, «нормальним сценарієм» може бути «повернення управління військами південніше та південніше від міста до рук командування 110-ї бригади». За його словами, бійці повністю володіють ситуацією та відповідають за результат.

Як наголошує журналіст, Україні необхідно створити єдину систему застосування засобів розвідки та єдину систему застосування засобів ураження та передати для закріплення на заводі щонайменше два батальйони, з відповідальними командирами з «адекватним бойовим досвідом та авторитетом».

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На думку військкора, варто негайно змінити командування частин, які «не здатні побудувати оборону в напрямку Степового», на більш перевірених та більш досвідчених.

Бутусов переконаний, що стабілізація оборони дозволить затиснути російський плацдарм з усіх боків і налагодити планомірне знищення російської піхоти.

Нагадаємо, війська РФ, ймовірно, готуються до нової хвилі виснажливих наземних атак на українські позиції в районі Авдіївки, попри значні втрати.

До слова, Збройні сили України поблизу Авдіївки виявили ворожу колону техніки, яка йшла на штурм у районі міста. Українські бійці знищили всі танки та БТР ворога.

Зазначимо, триває 617-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну. Попри значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації нашої території. Протягом доби відбулось 38 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення.