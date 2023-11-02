Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Як не втратити Авдіївку? Фронтовий журналіст звернувся до українців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Як не втратити Авдіївку? Фронтовий журналіст звернувся до українців
Журналіст запевнив, що Авдіївка за важливістю переважає навіть Бахмут.
фото: Генштаб

Бутусов переконаний, що стабілізація оборони дозволить налагодити планомірне знищення російської піхоти

Наразі існує реальна загроза втратити Авдіївку, проте аби цього не сталося Україні необхідно стабілізувати оборону, а громадянському суспільству активно допомагати ЗСУ, зокрема воїнам 110-ї механізованої бригади максимальною кількістю дронів та відеокамерами спостереження на різних об'єктах. Таку думку висловив український журналіст і військкор Юрій Бутусов.

За словами журналіста, ворог накопичує сили й готує плацдарм для атаки на Авдіївський коксохімічний завод. Це ключовий комплекс споруд, який контролює підступи до міста, і його захоплення означатиме «поступове, але невідворотне складання оборони» і його окупацію.

Другий напрямок захоплення Авдіївки, як зазначив Бутусов, – південь. Там, у районі піщаного кар'єру біля села Опитне, продовжуються штурмові дії і посилюється загроза.

Українські війська, зокрема 110-та механізована бригада, мають успіх безпосередньо у міських боях. Наші воїни там відбили всі атаки росіян і відновили кілька позицій, а на деяких напрямках – покращили їх. Бутусов наголосив, що бригада повністю боєздатна і надійно тримає місто, однак ворог просувається північніше та південніше від її позицій.

Журналіст зазначивши, що ворог зазнає багатьох втрат і не має можливості застосовувати техніку. Однак для того, щоб наші сильні сторони спрацювали, необхідно посилити оборону.

На думку Бутусова, «нормальним сценарієм» може бути «повернення управління військами південніше та південніше від міста до рук командування 110-ї бригади». За його словами, бійці повністю володіють ситуацією та відповідають за результат.

Як наголошує журналіст, Україні необхідно створити єдину систему застосування засобів розвідки та єдину систему застосування засобів ураження та передати для закріплення на заводі щонайменше два батальйони, з відповідальними командирами з «адекватним бойовим досвідом та авторитетом».

На думку військкора, варто негайно змінити командування частин, які «не здатні побудувати оборону в напрямку Степового», на більш перевірених та більш досвідчених.

Бутусов переконаний, що стабілізація оборони дозволить затиснути російський плацдарм з усіх боків і налагодити планомірне знищення російської піхоти.

Нагадаємо, війська РФ, ймовірно, готуються до нової хвилі виснажливих наземних атак на українські позиції в районі Авдіївки, попри значні втрати.

До слова, Збройні сили України поблизу Авдіївки виявили ворожу колону техніки, яка йшла на штурм у районі міста. Українські бійці знищили всі танки та БТР ворога.

Зазначимо, триває 617-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну. Попри значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації нашої території. Протягом доби відбулось 38 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення.

Читайте також: Битва за Авдіївку: склалась критична ситуація
Теги: окупанти війна Юрій Бутусов Авдіївка ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Літальні апарати окупантів можуть потрапляти під «дружній вогонь» через нескоординованість дій
Повітряні сили роз’яснили, чому росіяни збивають власну авіацію
23 жовтня, 10:49
Українські воїни стримують ворога біля Авдіївки
Окупанти риють тунелі поблизу Авдіївки, військовий пояснив задум РФ
21 жовтня, 16:18
Минулої доби рашисти здійснили шість ракетних ударів по Запоріжжю
Запоріжжя оговтується від ракетного удару, авіабомби на Херсонщині: ситуація в регіонах
18 жовтня, 10:35
Загалом закуплено 13 таких «швидких». Вартість усіх становить 124 млн грн
В Україну прибула перша броньована «швидка» (фото)
16 жовтня, 15:29
На сільському цвинтарі з’явилося кільканадцять нових могил
Цвинтар у Грозі, де загинули 52 людей: з’явилися моторошні фото
8 жовтня, 21:22
Ізраїльські солдати охороняють житлові районів після масового проникнення бойовиків ХАМАС у Сдерот
Війна в Ізраїлі: бої точаться у 13 містах (карта)
7 жовтня, 17:26
Британська розвідка зазначає, що бліндажі, які будують росіяни, забезпечать додатковий захист бойовиків від обстрілів з важкої української артилерії
Окупанти готуються до наступу ЗСУ на Запоріжжі – британська розвідка
6 жовтня, 15:29
Вибухи у Харкові прогриміли після 6 години ранку
Декілька влучань і поранені: перші деталі удару по Харкову
6 жовтня, 07:45
У Севастополі лунають вибухи та постріли
У Севастополі лунають вибухи та постріли
4 жовтня, 16:59

Події в Україні

Демобілізація військових: Данілов розповів, коли можуть розглянути питання
Демобілізація військових: Данілов розповів, коли можуть розглянути питання
Як не втратити Авдіївку? Фронтовий журналіст звернувся до українців
Як не втратити Авдіївку? Фронтовий журналіст звернувся до українців
ЗСУ показали, як розгромили ворога поблизу Авдіївки (відео)
ЗСУ показали, як розгромили ворога поблизу Авдіївки (відео)
Окупанти, ймовірно, запустили «Шахеди»
Окупанти, ймовірно, запустили «Шахеди»
Запрацювали нововведення щодо проходження військово-лікарської комісії
Запрацювали нововведення щодо проходження військово-лікарської комісії
38 бойових зіткнень за добу: ЗСУ виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту
38 бойових зіткнень за добу: ЗСУ виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Німеччина спростила умови працевлаштування українських біженців
12K
Держдеп США зробив заяву щодо подальшої підтримки України
8750
Ілон Маск уже визначив переможця у війні РФ проти України
7657
Нові дати релігійних свят: що святкуємо в листопаді
7533
Ізраїль не має права на захист: Росія в ООН зробила гучну заяву
5430
Стаття Залужного для The Economist: оприлюднено повний переклад

Новини

Росгвардія вербує ПВК «Вагнер»: будуть працювати на окупованих територіях України
Сьогодні, 07:20
Понад пів сотні запеклих боїв: дані Генштабу про ситуацію на фронті
Сьогодні, 07:12
США і Китай домовилися про зустріч лідерів, удар Ізраїлю по Газі: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарно та переважно без опадів: прогноз погоди на 2 листопада
Сьогодні, 05:01
2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Ворог провалив штурм на п’ятьох напрямках: як пройшов день на фронті
Вчора, 19:45

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту