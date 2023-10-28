Лукашенко заявив, що невдовзі може спалахнути третя світова війна

Диктатор висловився щодо ситуації на Близькому Сході

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що ескалація воєнного конфлікту на Близькому Сході може призвести до третьої світової війни. Про це він сказав у коментарі білоруському агентству «Белта».

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Самопроголошений президент Білорусі вважає, що втручання Ірану та США може посилити конфлікт.



«Може бути третя світова війна. Вона може звідти розпочатись…Якщо США та Ізраїль почнуть разом воювати проти Ірану», – сказав Лукашенко.

На думку білоруського диктатора, саме «Вашингтон та Ізраїль намагаються спровокувати Іран, а не навпаки», а на території Близького Сходу зараз «відбувається серйозна плутанина».

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Нагадаємо, що 27 жовтня Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію з закликом до гуманітарного перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС.

До слова, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що конфлікт в Ізраїлі не останній, який сколихне світ найближчим часом.