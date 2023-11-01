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Скільки українців загинули від початку війни: захмарна цифра ООН

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Скільки українців загинули від початку війни: захмарна цифра ООН
Дані еквівалентні майже 16 мирним громадянам, які гинуть щодня
фото: Маріупольська міська рада

В ООН визнають, що фактичні втрати серед цивільних є вищими

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули понад 9900 мирних українців. Відповідну заяву зробив директор Управління з координації гуманітарних питань Рамеш Раджасингам на брифінгу Ради Безпеки ООН, присвяченому гуманітарній ситуації в Україні.

«За останніми підрахунками, понад 9900 мирних жителів було вбито від початку вторгнення. У перспективі це еквівалентно майже 16 цивільним особам, які гинуть щодня», – зазначив він.

Раджасингам наголосив, що наведені ним цифри є застарілими і не відображають поточну картину із загиблими в Україні. Згідно з даними Управління Верховного комісара з прав людини фактичні втрати серед цивільних вважаються вищими за озвучені.

Директор Управління ООН з координації гуманітарних питань, який виступив першим, зазначив, що на сьогодні мільйони людей в Україні потребують тієї чи іншої форми гуманітарної допомоги. Зазначається, що це понад 40% усього населення України.

Раджасингам додав, що за його даними, 10 млн українців вимушено залишили свої домівки, мають статус біженців в інших країнах або внутрішньо переміщених осіб всередині України.

Нагадаємо, триває 616-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак було на Куп’янському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

Теги: смерть українці війна ООН

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