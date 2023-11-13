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Лідер Південної Кореї зробив заяву щодо причетності КНДР до війни Росії проти України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Лідер Південної Кореї зробив заяву щодо причетності КНДР до війни Росії проти України
Міністр оборони США Ллойд Остін та президент Південної Кореї Юн Сук Йоль
фото: Yonhap

Юн Сук Йоль під час зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном попросив підтримувати спільну оборону проти провокацій КНДР

Північна Корея має прямий чи опосередкований стосунок до конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС та агресією Росії проти України. Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, передає Yonhap.

Юн Сук Йоль під час зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном попросив підтримувати спільну оборону проти провокацій КНДР.

Юн закликав посилити спільну оборону Південної Кореї та США, щоб захистити їх від потенційних провокацій, що можуть виникнути від Північної Кореї. Він також підкреслив важливість готовності відповісти на раптові напади, аналогічні тактиці Хамасу.

Також президент Південної Кореї заявив, що війна між Україною та Росією та конфлікт між Ізраїлем та ХАМАСОМ мають пряме та непряме відношення до Північної Кореї.

Остін висловив твердження, що президент Джо Байден підтримує подальше зміцнення партнерства між Південною Кореєю та США більше, ніж будь-коли.

Очікується, що у понеділок союзники обговорять низку питань безпеки, включаючи способи зміцнення розширених зобов'язань Вашингтона щодо стримування ракетних та ядерних загроз Північній Кореї на 55-й щорічній консультативній раді з безпеки.

Раніше повідомлялося, що Південна Корея вже тривалий час має підтвердження того, що Москва отримує від Північної Кореї озброєння і використовує його у війні проти України.

Також повідомлялося, що Південна Корея висловила «глибоке занепокоєння» з приводу можливого військового співробітництва між Пхеньяном і Москвою після зустрічі Кім Чен Ина та Володимира Путіна у космічному центрі в Росії. 

Нагадаємо, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин під час зустрічі зі своїми російським колегою Володимиром Путіним заявив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ і заявив, що «Північна Корея завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії».

До слова, диктатор КНДР Кім Чен Ин висловив упевненість в перемозі армії та народу Росії у війні проти України над «зборищем зла».

Теги: Південна Корея війна Північна Корея президент ХАМАС озброєння диктатор Москва конфлікт

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