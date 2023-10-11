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Чи причетний Іран до нападу на Ізраїль: CNN дізнався відповідь

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Чи причетний Іран до нападу на Ізраїль: CNN дізнався відповідь
Іран традиційно надавав ХАМАС значну підтримку, зокрема зброєю та грошима
фото з відкритих джерел

Розвіддані США ставлять під сумнів безпосередню причетність Ірану до нападу на Ізраїль

Сполучені Штати отримали конкретні розвідувальні дані, які ставлять під сумнів безпосередню причетність Ірану до планування, фінансування чи схвалення нападу на Ізраїль з боку терористичного угруповання ХАМАС. Про це телеканалу CNN повідомили кілька неназваних джерел, знайомих із розвідувальними даними.

Співрозмовники каналу зазначають: хоч перші розвіддані не вказують на пряму причетність Ірану до нападу на Ізраїль, американська розвідка поки не готова зробити остаточного висновку, бо продовжує збір інформації.

Водночас джерела додають, що Іран традиційно надавав ХАМАС значну підтримку, зокрема зброєю та грошима, й це могло непрямим чином допомоги терористичному угрупованню в плануванні нападу на Ізраїль.

Посадовці США в останні кілька днів публічно заявляли, що не мають даних про безпосередню причетність Ірану до нападу, але засуджують Тегеран як «співучасника» агресії через підтримку ХАМАС у минулому.

Водночас угруповання зберігає певну незалежність від іранського режиму: Тегеран не має своїх радників у секторі Гази й не керує його діяльністю.

Нагадаємо, іранська сторона підтримала терористів ХАМАС в їх нападі на державу Ізраїль. Радник верховного лідера країни Рахім Сафаві привітав палестинців з початком найбільшої за останні роки операції.

Проте представництво Ірану при ООН відкинуло повідомлення, що Тегеран брав участь у плануванні нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль.

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Теги: ХАМАС Іран Ізраїль розвідка США

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