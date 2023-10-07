Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Армія оборони Ізраїлю атакувала сектор Гази (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Армія оборони Ізраїлю атакувала сектор Гази (відео)
Ізраїльські літаки атакували терористів уздовж огорожі сектора Гази
фото з відкритих джерел

ЦАХАЛ вдарив по сектору Гази у відповідь на атаки ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про удар по 21 об’єкту в секторі Гази, про що повідомили в Twitter. ЦАХАЛ вдарив по сектору Гази у відповідь на атаки ХАМАС, які не припиняються від ранку, 7 жовтня.

«За останні кілька годин десятки винищувачів та інших літаків ЦАХАЛ атакували 17 військових комплексів і чотири оперативні штаби терористичної організації ХАМАС по всьому сектору Гази», – йдеться у повідомленні.

Також у ЦАХАЛ додали, що їхні літаки нещодавно атакували терористів уздовж огорожі сектора Гази.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. Бойовики Гази проникли до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю.

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна перебуває у стані війни, а не загострення конфлікту з Палестиною, і обов'язково переможе.

Між тим, Міністерство закордонних справ України створило оперативний штаб задля допомоги українцям в Ізраїлі. Наразі громадян України немає серед постраждалих внаслідок бойових дій.

До слова, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вказав на причетність Росії до подій в Ізраїлі.

Читайте також: Війна в Ізраїлі. Перші висновки для всього світу
Теги: відео ХАМАС Сектор Гази Ізраїль

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рівень співпраці Ізраїлю з Росією досі залишається високим
Атака на Ізраїль. Українська депутатка вказала на роль Росії
Сьогодні, 12:41
Вогнеборці гасять пожежу після ракетного обстрілу Ашкелона на півдні Ізраїлю
Атака на Ізраїль: понад 20 загиблих та пів тисячі постраждалих
Сьогодні, 13:47
Бойовики ХАМАС взяли в полон Німрода Алоні
ХАМАС взяв у полон ізраїльського бригадного генерала (фото)
Сьогодні, 14:41

Соціум

Армія оборони Ізраїлю атакувала сектор Гази (відео)
Армія оборони Ізраїлю атакувала сектор Гази (відео)
Війна в Ізраїлі. МЗС дало інструкцію українцям
Війна в Ізраїлі. МЗС дало інструкцію українцям
Британська розвідка підтвердила два удари дронами по Сочі
Британська розвідка підтвердила два удари дронами по Сочі
З’явилося відео моменту прильоту ракети на півдні Ізраїлю
З’явилося відео моменту прильоту ракети на півдні Ізраїлю
ХАМАС завдав ракетного удару по Ізраїлю
ХАМАС завдав ракетного удару по Ізраїлю
У Латвії драматург з Донецька поставив пропагандистську виставу
У Латвії драматург з Донецька поставив пропагандистську виставу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
246K
«Великий російський наступ». Що готує генерал Герасимов?
44K
ХАМАС зробив подарунок на день народження Путіна
20K
5 тис. ракет і вуличні бої: що відбувається в Ізраїлі (відео)
17K
Банкова пояснила, хто винен у бойових діях в Ізраїлі
16K
Війна в Ізраїлі. Дмитро Ярош пояснив, на чиєму боці мають бути українці
15K
Кремль цинічно прокоментував удар РФ по селу на Харківщині

Новини

Україна отримає додаткове ППО, щоб прикрити порти і морські експортні шляхи – Bloomberg
Сьогодні, 12:24
Італійська влада викрила московських попів, які дурять українських біженців закордоном
Сьогодні, 10:54
Наступ ЗСУ: Генштаб оприлюднив результати боїв
Сьогодні, 07:01
Атака на українські міста та робота російської ППО: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
Московські аеропорти зупинили роботу
Сьогодні, 05:51
Утікачка Оксана Байрак перейменувала себе у Росії на Фросю
Сьогодні, 05:30

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту