Армія оборони Ізраїлю атакувала сектор Гази (відео)

ЦАХАЛ вдарив по сектору Гази у відповідь на атаки ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про удар по 21 об’єкту в секторі Гази, про що повідомили в Twitter. ЦАХАЛ вдарив по сектору Гази у відповідь на атаки ХАМАС, які не припиняються від ранку, 7 жовтня.

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«За останні кілька годин десятки винищувачів та інших літаків ЦАХАЛ атакували 17 військових комплексів і чотири оперативні штаби терористичної організації ХАМАС по всьому сектору Гази», – йдеться у повідомленні.

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Також у ЦАХАЛ додали, що їхні літаки нещодавно атакували терористів уздовж огорожі сектора Гази.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. Бойовики Гази проникли до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю.

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна перебуває у стані війни, а не загострення конфлікту з Палестиною, і обов'язково переможе.

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Між тим, Міністерство закордонних справ України створило оперативний штаб задля допомоги українцям в Ізраїлі. Наразі громадян України немає серед постраждалих внаслідок бойових дій.

До слова, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вказав на причетність Росії до подій в Ізраїлі.