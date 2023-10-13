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Посольство РФ у Ізраїлі відмовилося евакуювати росіян з країни

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Посольство РФ у Ізраїлі відмовилося евакуювати росіян з країни
фото з відкритих джерел

Громадянам Росії рекомендують не гаяти часу і скористатись рейсами аеропорту Тель-Авіва

Посольство РФ в Ізраїлі на тлі ескалації арабо-ізраїльського конфлікту відмовилось евакуювати росіян. Натомість їм рекомендують самостійно залишити країну, скориставшись регулярними рейсами, інформує «Ріа».

«Звертаємо увагу на те, що на сьогоднішній день залишається можливість залишити Ізраїль, у тому числі російськими регулярними авіарейсами та рейсами інших компаній. Настійно рекомендуємо російським громадянам нею скористатися. Зі свого боку, продовжуємо стежити за ситуацією з вильотами з міжнародного аеропорту Тель-Авіва», – йдеться у повідомленні.

У посольстві Росії додали, що в оперативному режимі отримують актуальні відомості, пов'язані з перевіркою заяв щодо російських громадян, з якими втрачено зв'язок на території Ізраїлю.

«Ця робота ведеться завдяки налагодженому прямому контакту взаємодії між Головним штабом поліції Ізраїлю та МВС Росії», – зазначили у дипломатичній місії.

Нагадаємо, ООН отримала інформацію про те, що Ізраїль наказав мешканцям північної частини Сектору Гази переселитися на південь анклаву протягом 24 годин. Речник генсека організації Стефан Дюжаррік зазначив, що наказ, який надійшов близько опівночі у п'ятницю, торкається приблизно 1,1 млн осіб – половина населення всього Сектору Гази. На півночі сектора знаходиться густонаселене місто Газа.

Теги: Ізраїль евакуація росіяни

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