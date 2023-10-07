Одна українка могла загинути в Ізраїлі, триває пошук ще двох людей, – Зеленський

Ізраїль має повне право на захист від терору, як і будь-яка інша держава, вважає президент

Президент закликав українців, які перебувають у Ізраїлі бут максимально уважними

Станом на зараз перевіряється інформація про можливу загибель однієї громадянки України та проводиться розшук двох наших громадян. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, коментуючи події в Ізраїлі.

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«Сьогодні від ранку – на постійному звʼязку з нашими дипломатами, з розвідкою. Через терористичний напад на Ізраїль та загрозу нашим громадянам, які перебувають в Ізраїлі, створено оперативний штаб при МЗС України», – сказав президент.

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Він також закликав українців, які перебувають у Ізраїлі бут максимально уважними та за будь-якої потреби звертатися в посольство України.

«Сьогодні весь світ побачив жахливі кадри з Ізраїлю – кадри того, як терористи знущаються з жінок, чоловіків, як захоплюють у заручники навіть літніх людей, не жаліючи…

Терористичний напад на Ізраїль був ретельно підготовлений, увесь світ розуміє, які саме спонсори терору могли спонукати та забезпечити організацію цієї атаки.

Ізраїль має повне право на захист від терору, як і будь-яка інша держава. Жодної підтримки терористам!

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Хай цінність людського життя та несприйняття терору будуть тими принципами, які нарешті обʼєднають увесь світ», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. Бойовики Гази проникли до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю.

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна перебуває у стані війни, а не загострення конфлікту з Палестиною, і обов'язково переможе.

Між тим, Міністерство закордонних справ України створило оперативний штаб задля допомоги українцям в Ізраїлі. Наразі громадян України немає серед постраждалих внаслідок бойових дій.

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До слова, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вказав на причетність Росії до подій в Ізраїлі.

Крім того, президент України Володимир Зеленський відреагував на воєнні дії, що розгорнулися в Ізраїлі. Він висловив співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули від терористичної атаки.