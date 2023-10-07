Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Одна українка могла загинути в Ізраїлі, триває пошук ще двох людей, – Зеленський

Надія Карбунар
glavcom.ua
Одна українка могла загинути в Ізраїлі, триває пошук ще двох людей, – Зеленський
Ізраїль має повне право на захист від терору, як і будь-яка інша держава, вважає президент
фото: Офіс президента

Президент закликав українців, які перебувають у Ізраїлі бут максимально уважними

Станом на зараз перевіряється інформація про можливу загибель однієї громадянки України та проводиться розшук двох наших громадян. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, коментуючи події в Ізраїлі.

«Сьогодні від ранку – на постійному звʼязку з нашими дипломатами, з розвідкою. Через терористичний напад на Ізраїль та загрозу нашим громадянам, які перебувають в Ізраїлі, створено оперативний штаб при МЗС України», – сказав президент.

Він також закликав українців, які перебувають у Ізраїлі бут максимально уважними та за будь-якої потреби звертатися в посольство України.

«Сьогодні весь світ побачив жахливі кадри з Ізраїлю – кадри того, як терористи знущаються з жінок, чоловіків, як захоплюють у заручники навіть літніх людей, не жаліючи…

Терористичний напад на Ізраїль був ретельно підготовлений, увесь світ розуміє, які саме спонсори терору могли спонукати та забезпечити організацію цієї атаки.

Ізраїль має повне право на захист від терору, як і будь-яка інша держава. Жодної підтримки терористам!

Хай цінність людського життя та несприйняття терору будуть тими принципами, які нарешті обʼєднають увесь світ», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. Бойовики Гази проникли до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю.

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна перебуває у стані війни, а не загострення конфлікту з Палестиною, і обов'язково переможе.

Між тим, Міністерство закордонних справ України створило оперативний штаб задля допомоги українцям в Ізраїлі. Наразі громадян України немає серед постраждалих внаслідок бойових дій.

До слова, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вказав на причетність Росії до подій в Ізраїлі.

Крім того, президент України Володимир Зеленський відреагував на воєнні дії, що розгорнулися в Ізраїлі. Він висловив співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули від терористичної атаки. 

Читайте також: Війна в Ізраїлі. Перші висновки для всього світу
Теги: Ізраїль напад заручники посольство держава Володимир Зеленський президент розшук українка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент звернувся до українців, які перебувають у зоні конфлікту
Війна в Ізраїлі. Зеленський звернувся до світу та українців
Сьогодні, 15:18
Лукашенко намагається всидіти відразу на кількох стільцях
Чому Лукашенко «похвалив» Зеленського
Сьогодні, 12:15
Ракетний удар по Харкову, Зеленський їде до Румунії. Головне за 6 жовтня
Ракетний удар по Харкову, Зеленський їде до Румунії. Головне за 6 жовтня
Вчора, 21:00

Події в Україні

У Тернополі люди в формі силоміць затягли чоловіка в бус, військкомат відреагував
У Тернополі люди в формі силоміць затягли чоловіка в бус, військкомат відреагував
Одна українка могла загинути в Ізраїлі, триває пошук ще двох людей, – Зеленський
Одна українка могла загинути в Ізраїлі, триває пошук ще двох людей, – Зеленський
Ворог намагався відновити втрачені позиції на Шахтарському напрямку – Генштаб
Ворог намагався відновити втрачені позиції на Шахтарському напрямку – Генштаб
У Джанкої чутно вибухи, над містом здіймається дим
У Джанкої чутно вибухи, над містом здіймається дим
Поліція ідентифікувала 48 загиблих у селі Гроза
Поліція ідентифікувала 48 загиблих у селі Гроза
Стала відома доля колаборанта, чию автівку підірвано в Новій Каховці
Стала відома доля колаборанта, чию автівку підірвано в Новій Каховці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
133K
Війна в Ізраїлі. Дмитро Ярош пояснив, на чиєму боці мають бути українці
133K
ХАМАС зробив подарунок на день народження Путіна
47K
Банкова пояснила, хто винен у бойових діях в Ізраїлі
43K
Війна в Ізраїлі. Перші висновки для всього світу
25K
5 тис. ракет і вуличні бої: що відбувається в Ізраїлі (відео)
22K
Війна в Ізраїлі. Москва потирає руки

Новини

Україна отримає додаткове ППО, щоб прикрити порти і морські експортні шляхи – Bloomberg
Сьогодні, 12:24
Італійська влада викрила московських попів, які дурять українських біженців закордоном
Сьогодні, 10:54
Наступ ЗСУ: Генштаб оприлюднив результати боїв
Сьогодні, 07:01
Атака на українські міста та робота російської ППО: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
Московські аеропорти зупинили роботу
Сьогодні, 05:51
Утікачка Оксана Байрак перейменувала себе у Росії на Фросю
Сьогодні, 05:30

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту