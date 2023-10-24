Головна Світ Політика
search button user button menu button

Генсек ООН заявив, що Ізраїль спровокував ХАМАС: офіційний Тель-Авів різко відреагував

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генсек ООН заявив, що Ізраїль спровокував ХАМАС: офіційний Тель-Авів різко відреагував
Антоніу Гутерреш: «Я глибоко стурбований явними порушеннями міжнародного гуманітарного права, які ми спостерігаємо в Газі»
фото з відкритих джерел

Гутерреш також звинуватив Ізраїль у порушенні норм міжнародного права під час в рамках спецоперації у відповідь на напад бойовиків ХАМАС та закликав до припинення вогню

Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що напад терористів ХАМАС на Ізраїль став «наслідком окупації» та звинуватив ЦАХАЛ в порушенні норм міжнародного права під час спецоперації в Секторі Гази. Офіційний Тель-Авіві на такі слова генсека відповів різкою критикою, пише Times of Israel.

Під час свого виступу в Нью-Йорку на засіданні Ради безпеки ООН щодо ситуації в Ізраїлі Гутерреш заявив, що напад терористів був нібито наслідком ізраїльської окупації, будівництва поселень, економічної блокади та руйнування будинків.

Гутерреш також звинуватив Ізраїль у порушенні норм міжнародного права під час в рамках спецоперації у відповідь на напад бойовиків ХАМАС та закликав до припинення вогню.

«Я глибоко стурбований явними порушеннями міжнародного гуманітарного права, які ми спостерігаємо в Газі. Дозвольте мені пояснити: жодна зі сторін збройного конфлікту не стоїть вище міжнародного гуманітарного права», – сказав він.

Водночас генсек ООН засудив «страшний та безпрецедентний теракт», який вчинили бойовики ХАМАС 7 жовтня в Ізраїлі, та наголосив, що ніщо не може виправдати вбивства та викрадення мирних громадян.

У відповідь на такі слова Гутерреша постійний представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан заявив, що генсек ООН «відірваний від реальності», а його заява – виправдання терору. Крім того, він закликав Гутерреша подати у відставку.

На заяву генсека ООН відреагував і міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен.  «Пане генеральний секретар, в якому світі ви живете? Безумовно, це не наш світ», – сказав Коен на спеціальному засіданні Радбезу ООН. Ізраїльський міністр також повідомив на своїй сторінці у Twitter, що скасував заплановану зустріч з Гутеррешем.

Нагадаємо, начальник штабу армії Ізраїлю пояснив, чому відкладається наземна операція в Газі

Теги: Антоніу Гутерріш ХАМАС Генсек ООН Ізраїль теракт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Арабська нація такий самий панарабський конструкт, який був популярний в другій половині двадцятого сторіччя серед панарабістів
Палестинці. Чи є така нація?
9 жовтня, 09:00
Карикатуру про Україну та Палестину створив ще на початку повномасштабної війни РФ проти України бразильський художник-карикатурист Карлос Латуфф
Війна в Ізраїлі. Як російські пропагандисти намагаються посварити Україну з союзниками
9 жовтня, 16:01
Путин фактически восстановил советскую политику «антиимпериалистической солидарности»
Единство людоедов
9 жовтня, 14:59
Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу
«Це лише початок»: Нетаньягу прокоментував бомбардування Гази
14 жовтня, 05:11
Уряд Ізраїлю підтвердив, що в Газі наразі утримують понад 100 ізраїльтян
«Ми не бачили нічого подібного з часів Голокосту». Головний рабин України про злочини ХАМАСу
10 жовтня, 10:58
США можуть перекинути свої кораблі та військові літаки «поближче» до Ізраїлю
Байден розпорядився надати додаткову допомогу Ізраїлю
8 жовтня, 20:14
Зірку Давида виявили на вході в житловий будинок в районі Пренцлауер-Берг
У Берліні на будинках невідомі намалювали зірку Давида, так робили нацисти
15 жовтня, 21:58
У Секторі Гази гуманітарна катастрофа
Єгипет оголосив про відкриття «стійкого» каналу доставки допомоги до Гази
19 жовтня, 06:36
ЦАХАЛ заявив, що вбив голову військового крила Комітетів народного опору в Газі
Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію голови Комітету народного опору Гази
19 жовтня, 09:55

Політика

Байден провів зустріч з главою МЗС Китаю: деталі
Байден провів зустріч з главою МЗС Китаю: деталі
Штучний інтелект показав, який вигляд міг би мати Путін у 2030 році (фото)
Штучний інтелект показав, який вигляд міг би мати Путін у 2030 році (фото)
Замах на колаборанта Царьова, нова військова допомога від Німеччини. Головне за 27 жовтня
Замах на колаборанта Царьова, нова військова допомога від Німеччини. Головне за 27 жовтня
Литва, Латвія і Польща проведуть навчання із закриття кордону з Білоруссю
Литва, Латвія і Польща проведуть навчання із закриття кордону з Білоруссю
Ізраїль сьогодні готує наземну операцію в Секторі Гази – ЦАХАЛ
Ізраїль сьогодні готує наземну операцію в Секторі Гази – ЦАХАЛ
«Жучок» в автомобілі Дуди: розслідування вказує на російський слід
«Жучок» в автомобілі Дуди: розслідування вказує на російський слід

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
20K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
19K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
6479
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
6216
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?
4913
Хто – у ліс, а хто – по дрова. Що не так з реформою лісгоспів і чому бунтують екологи?

Новини

28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:22
Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Вчора, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Вчора, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Вчора, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
26 жовтня, 22:13

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту