У Єгипті поліцейський розстріляв автобус з ізраїльськими туристами: є жертви

Щонайменше двоє ізраїльтян загинули

Єгипетський поліцейський вистрілив у туристичний автобус в Александрії. Унаслідок цього є загиблі. Про це пишуть Al Arabiya та The Times of Israel.

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Інцидент стався в неділю, 8 жовтня, у єгипетському портовому місті Александрія. Офіцер місцевої поліції з особистої зброї розстріляв автобус, у якому перебували туристи з Ізраїлю. Підозрюваного в нападі затримано.

Згідно з джерелами Al Arabia, двоє ізраїльських туристів були вбиті під час стрілянини

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Як пише The Times of Israel, у стрілянині загинули щонайменше два громадяни Ізраїлю та один єгиптянин.

Телеканал Extra News із посиланням на невстановленого представника служби безпеки Єгипту повідомляє, що ще одна людина була поранена під час нападу.

Нагадаємо, що в суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.

У відповідь ізраїльська армія вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

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У суботу ввечері армія оборони Ізраїлю відновила контроль над більшістю населених пунктів на кордоні з Сектором Гази, у які раніше проникли бойовики ХАМАСу та Ісламського джихаду. Режим надзвичайної ситуації поширено на всю територію ізраїльської держави.

Станом на ранок неділі кількість поранених унаслідок обстрілів Ізраїлю терористичним угрупованням ХАМАС збільшилася до приблизно 1854 осіб. Щонайменше 300 людей учора загинули.