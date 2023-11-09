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Гілларі Клінтон порівняла Трампа з Гітлером

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Гілларі Клінтон порівняла Трампа з Гітлером
Трамп погрожує судити своїх конкурентів і критиків
фото з відкритих джерел

Ексдержсектерарка США попередила, що чого може призвести чергове обрання Трампа президентом

Колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон заявила, що обрання Дональда Трампа на посаду президента в наступному році є небезпечним через його «авторитарні нахили». Про це вона сказала в інтерв'ю на американському телебаченні.

Клінтон нагадала, що у минулому столітті Німеччина легітимно обрала Гітлера і чим це закінчилося.

«Людей легітимно обирають. І після цього вони намагаються покінчити з виборами, опозицією, вільною пресою... Ми бачили такі країни. Гітлера теж обрали правомірно, правда?» – сказала Клінтон.

«І потім, несподівано, такі люди з авторитарними нахилами вирішують: «Нам потрібно це припинити», «Цих людей слід кинути до в'язниці» і тому подібне. Зазвичай вони попереджають про це наперед. Трамп розповідає нам, що він збирається зробити!» – зазначила Клінтон, натякаючи на слова мільярдера про те, що у разі перемоги на виборах він судитиме своїх конкурентів та критиків.

Як відомо, за рік до виборів згідно з опитуванням The New York Times і Сієнського коледжу президент США Джо Байден відстає від свого попередника Трампа у п’яти найважливіших штатах, які визначатимуть переможця.

Байден програє Трампу з різницею від трьох до десяти відсоткових пунктів в Арізоні, Джорджії, Мічигані, Неваді та Пенсильванії, і випереджає лише у Вісконсині на два відсоткові пункти.

Теги: вибори США Джозеф Байден Дональд Трамп Гілларі Клінтон

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