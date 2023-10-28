Кандидат в президенти США призупинив свою кампанію

Майк Пенс призупинив свою президентську кампанію через низькі результати опитувань і фінансові проблеми

28 жовтня Майк Пенс призупинив свою президентську кампанію

Кандидат у президенти США від Республіканської партії й колишній віце-президент США Майк Пенс призупинив свою президентську кампанію через низькі результати опитувань і фінансові проблеми. Про це передає CNN.

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«Після довгих молитов і роздумів я вирішив призупинити свою президентську кампанію сьогодні», – сказав Пенс на щорічній конференції Республіканської єврейської коаліції в Лас-Вегасі в суботу

Одне з джерел повідомило CNN, що в передвиборчій кампанії Пенса було серйозне занепокоєння, що він не зможе пройти третій етап дебатів наступного місяця. Це занепокоєння стало рушійним фактором у рішенні Пенса, сказав радник республіканців, близький до його кампанії.

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Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року.

До початку голосування, республіканці і демократи повинні визначити свого кандидата, який буде представляти їхню партію на виборах.

Наразі в списку фаворитів серед Республіканської партії є Дональд Трамп, а серед Демократичної – Джо Байден.

Раніше повідомлялося, що Роберт Кеннеді-молодший, племінник 35-го президента США Джона Кеннеді з Демократичної партії, оголосив про свій намір балотуватися на президентські вибори як незалежний кандидат.

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Нагадаємо, колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відзначив, що весняного наступу України так і не відбулося. Він також висловив задоволення тим, як президент Російської Федерації Володимир Путін оцінив його наміри з урегулювання конфлікту між Росією та Україною.