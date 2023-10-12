Трамп різко розкритикував Ізраїль через напад ХАМАСу

Трамп пригадав як прем'єр-міністр Ізраїлю «підвів» його в справі вбивства іранського генерала Касема Сулеймані

Колишній президент США Дональд Трамп різко розкритикував Ізраїль у зв’язку з нападом палестинських терористів та заявив, що той повинен «виправитися». Про це повідомляє ізраїльське видання Haaretz.

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Трамп також пригадав як прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу «підвів» його в справі вбивства іранського генерала Касема Сулеймані в січні 2020 року.

«Я ніколи не забуду, що Бібі Нетаньяху підвів нас. Це була дуже жахлива річ, я так скажу. Тож коли я іноді бачу дані розвідки – ви говорите про розвідку, ви говорите про те, що пішло не так за останній тиждень, – вони мають це виправити, тому що вони борються з потенційно дуже великою силою. Вони потенційно борються з Іраном, і коли вони говорять неправильні речі, ці люди все перетравлюють, тому що вони злі та розумні», – заявив експрезидент США.

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Раніше повідомлялося, що представництво Ірану при ООН відкинуло повідомлення, що Тегеран брав участь у плануванні нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль.

Нагадаємо, 7 жовтня Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. Бойовики Гази проникли до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю.

Іранська сторона підтримала терористів ХАМАС в їх нападі на державу Ізраїль. Радник верховного лідера країни Рахім Сафаві привітав палестинців з початком найбільшої за останні роки операції.