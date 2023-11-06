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Стало відомо, що планує робити Трамп, якщо переможе на президентських виборах

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Стало відомо, що планує робити Трамп, якщо переможе на президентських виборах
Дональд Трамп і його союзники почали розробляти конкретні плани на випадок перемоги на виборах
фото: Getty Images

Трамп планує помститися тим, хто його критикував

У разі перемоги на виборах президента США Дональд Трамп планує здобути контроль над міністерством юстиції та помститися тим, хто його критикував. Про це пише The Washington Post.

Повідомляється, що Дональд Трамп і його союзники почали розробляти конкретні плани використання федерального уряду для покарання критиків та опонентів на випадок перемоги на виборах. 

Експрезидент уже зараз озвучує імена тих, кого хотів би переслідувати в судовому порядку. Йдеться про колишніх чиновників його кабінету, які зараз не приховують критики на його адресу.

Це стосується ексголови апарату Білого дому Джона Келлі, експрокурора Вільяма Барра, колишнього головнокомандувача генерала Марка Міллі. Також Трамп говорив про притягнення до відповідальності посадовців із ФБР і міністерства юстиції.

Трамп не приховує своїх намірів щодо судового переслідування Джо Байдена та його родини. Для цього він обіцяв призначити спеціального прокурора.

За даними видання, соратники експрезидента розробляють плани силового придушення ймовірних заворушень у день інавгурації.

«Група під назвою «Проєкт-2025» розробляє план, який включає проєкти указів щодо розгортання Збройних сил всередині країни відповідно до Закону про повстання», – повідомляє The Washington Post.

Нагадаємо, у разі повернення Дональда Трампа до Білого дому на пост президента Сполучених Штатів Америки у 2024 році допомогу Україні буде скорочено в рази. Таку думку висловив 24 жовтня колумніст The Washington Post Лі Хокстейдер.

Судячи з недавніх опитувань, виборці однаково готові голосувати і за Трампа, і за переобрання чинного американського президента Джо Байдена. Другий термін для Трампа можливий.

До слова, колишній президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон за поточної влади на чолі з Джо Байденом нібито перетворився на «брудну, наповнену злочинністю смертельну пастку». Він дав обіцянку, що у разі повторного обрання як американський глава швидко приведе місто до ладу.

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Теги: вибори у США США Дональд Трамп

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