Трамп назвав найнебезпечнішу столицю світу

Трам переконаний що зможе навести лад у США, якщо прийде до влади

Колишній президент США накинувся із черговими звинуваченнями на Джо Байдена

Вашингтон за поточної влади на чолі з Джо Байденом нібито перетворився на «брудну, наповнену злочинністю смертельну пастку». Про це заявив у соцмережі Truth Social колишній президент США Дональд Трамп. Він дав обіцянку, що у разі повторного обрання як американський глава швидко приведе місто до ладу.

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«Вашингтон перетворився на брудну, наповнену злочинністю смертельну пастку. Зараз це, мабуть, найнебезпечніша столиця у світі», – резюмував політик.

Трамп так негативно висловився про Вашингтон, бо не впевнений у справедливому судовому розгляді справи стосовно сина Джо Байдена. Трамп запевняє у можливому втручанні у судовий розгляд у окрузі Колумбія (Вашингтон), тож, за словами колишнього очільника Білого дому, він вимушений буде вимагати змінити місце проведення суду над Байденом-молодшим.

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Нагадаємо, йдеться про те, що президент США Джо Байден може незабаром виступити в суді як свідок, повідомляє видання Politico. За даними видання, Байден буде головним свідком захисту, якщо стосовно його сина Хантера Байдена розпочнеться судовий процес.

Адвокат Хантера Байдена наголосив, що інформація про те, що стосовно Байдена-молодшого ведеться розслідування є «незаконним витоком».

Хантера Байдена звинувачували у несплаті податків, а також незаконному зберіганні зброї. Спершу син президента США визнав провину та пішов на угоду зі слідством, проте згодом він відмовився від своїх слів.

Нещодавно стали відомі нові обставини у справі, згідно з якими Хантер Байден отримував великі грошові суми від іноземних бізнесменів у той час, коли його батько обіймав посаду віце-президента.

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Трамп також заявив, що чинна адміністрація Білого дому на чолі з Джо Байденом доведе країну до третьої світової війни. На думку політика, виною цьому буде некомпетентність істеблішменту загалом і нинішнього президента, зокрема, а також фатальне нерозуміння Байденом поточної ситуації. Разом з тим, республіканець «похвалив» американського лідера за те, що він зареєструвався в Truth Social. За словами Трампа, це єдине, на що Байдену вистачило здорового глузду, з чим його колишній президент і привітав.

До слова, колишній президент США Дональд Трамп ділився з австралійським мільярдером Ентоні Праттом змістом розмови зі своїм українськими колегою Володимиром Зеленським. Про це повідомляє The New York Times.

В ході розслідування справи про «секретні файли» Пратт заявив, що Трамп ділився з ним інсайдерською інформацією про переговори з Зеленським, а також з лідером Іраку. Так, експрезидент США нібито ділився інформацією, якої ще не було в публічному доступі.