Кеннеді-молодший може розраховувати на підтримку 14% виборців

Роберт Кеннеді-молодший, племінник 35-го президента США Джона Кеннеді з Демократичної партії, в понеділок оголосив про свій намір балотуватися на президентські вибори як незалежний кандидат. Про це повідомляє AP.

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Раніше він також висловлював намір боротися за президентську номінацію, проте планував це робити через рідну Демократичну партію.

«Сьогодні я прийшов сюди, щоб проголосити нашу незалежність від тиранії корупції, яка позбавляє нас доступного життя, нашої віри в майбутнє й поваги одне до одного. Але щоб зробити це, я повинен спочатку проголосити свою власну незалежність. Незалежність від Демократичної партії і від усіх інших політичних партій», – сказав він під час виступу у Філадельфії.

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Член однієї з найвідоміших сімей Демпартії, Кеннеді-молодший має кращі рейтинги прихильності серед республіканців, ніж серед демократів.

У спільній заяві, четверо братів і сестер політика висловили засудження його наміру балотуватися на пост президента США, назвавши це рішення «небезпечним для нашої країни».

69-річний Роберт Кеннеді-молодший не мав досвіду роботи в уряді чи політиці. Він став відомим у 1980-х і 1990-х як юрист, який спеціалізувався на питаннях екології, активно долучившись до збереження річки Гудзон і виступаючи за використання відновлюваної енергії та прав корінного населення США.

Але в середині 2000-х років погляди Кеннеді-молодшого різко змінилися, і він прийняв позицію антивакцинатора. Він став агітувати за теорії змови, які стверджують, що вакцини мають відношення до виникнення вроджених захворювань у дітей. Під час пандемії коронавірусу він також висловлював звинувачення уряду США та «великої фармацевтичної індустрії» у те, що вони змовляються для отримання величезних прибутків.

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Що стосується поглядів на Україну, то Кеннеді-молодший засуджував Росію, але – як і крайні праві республіканці – називав російську агресію «проксі-війною» та критикував американську допомогу Україні. На США він також покладав відповідальність за «провокування» Москви до вторгнення.

За останніми опитуваннями, Кеннеді-молодший може розраховувати на підтримку 14% виборців. Оскільки його прихильники розподілені нерівномірно між республіканцями і демократами, а він братиме участь у виборах як незалежний кандидат, це може спричинити перерозподіл підтримки між іншими провідними кандидатами, такими як Джо Байден і Дональд Трамп.

Нагадаємо, що кандидат у президенти США від Демократичної партії Роберт Кеннеді-молодший публічно заявив, що у разі свого обрання завершить війну в Україні за 100 днів.