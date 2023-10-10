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Племінник Кеннеді балотуватиметься у президенти США

Діана Гасюк
glavcom.ua
Племінник Кеннеді балотуватиметься у президенти США
Кеннеді-молодший оголосив про участь у виборах президента США як незалежний кандидат
фото з відкритих джерел

Кеннеді-молодший може розраховувати на підтримку 14% виборців

Роберт Кеннеді-молодший, племінник 35-го президента США Джона Кеннеді з Демократичної партії, в понеділок оголосив про свій намір балотуватися на президентські вибори як незалежний кандидат. Про це повідомляє AP.

Раніше він також висловлював намір боротися за президентську номінацію, проте планував це робити через рідну Демократичну партію.

«Сьогодні я прийшов сюди, щоб проголосити нашу незалежність від тиранії корупції, яка позбавляє нас доступного життя, нашої віри в майбутнє й поваги одне до одного. Але щоб зробити це, я повинен спочатку проголосити свою власну незалежність. Незалежність від Демократичної партії і від усіх інших політичних партій», – сказав він під час виступу у Філадельфії.

Член однієї з найвідоміших сімей Демпартії, Кеннеді-молодший має кращі рейтинги прихильності серед республіканців, ніж серед демократів.

У спільній заяві, четверо братів і сестер політика висловили засудження його наміру балотуватися на пост президента США, назвавши це рішення «небезпечним для нашої країни».

69-річний Роберт Кеннеді-молодший не мав досвіду роботи в уряді чи політиці. Він став відомим у 1980-х і 1990-х як юрист, який спеціалізувався на питаннях екології, активно долучившись до збереження річки Гудзон і виступаючи за використання відновлюваної енергії та прав корінного населення США.

Але в середині 2000-х років погляди Кеннеді-молодшого різко змінилися, і він прийняв позицію антивакцинатора. Він став агітувати за теорії змови, які стверджують, що вакцини мають відношення до виникнення вроджених захворювань у дітей. Під час пандемії коронавірусу він також висловлював звинувачення уряду США та «великої фармацевтичної індустрії» у те, що вони змовляються для отримання величезних прибутків.

Що стосується поглядів на Україну, то Кеннеді-молодший засуджував Росію, але – як і крайні праві республіканці – називав російську агресію «проксі-війною» та критикував американську допомогу Україні. На США він також покладав відповідальність за «провокування» Москви до вторгнення.

За останніми опитуваннями, Кеннеді-молодший може розраховувати на підтримку 14% виборців. Оскільки його прихильники розподілені нерівномірно між республіканцями і демократами, а він братиме участь у виборах як незалежний кандидат, це може спричинити перерозподіл підтримки між іншими провідними кандидатами, такими як Джо Байден і Дональд Трамп.

Нагадаємо, що кандидат у президенти США від Демократичної партії Роберт Кеннеді-молодший публічно заявив, що у разі свого обрання завершить війну в Україні за 100 днів.

Теги: племінник населення політика партії незалежність Дональд Трамп вибори

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