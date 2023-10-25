Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ймовірна перемога Трампа стане проблемою для України, але Європа має план – Washington Post

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ймовірна перемога Трампа стане проблемою для України, але Європа має план – Washington Post
Трамп у ролі нового президента може скоротити допомогу Україні
фото: bbc

The Washington Post: Європа розробляє план виживання для України

У разі повернення Дональда Трампа до Білого дому на пост президента Сполучених Штатів Америки у 2024 році допомогу Україні буде скорочено в рази. Таку думку висловив 24 жовтня колумніст The Washington Post Лі Хокстейдер.

Судячи з недавніх опитувань, виборці однаково готові голосувати і за Трампа, і за переобрання чинного американського президента Джо Байдена. Другий термін для Трампа можливий, зазначив колумніст. Фінансову допомогу Україні буде в такому разі скорочено.

«Це спонукало стурбованих західних лідерів розпочати розробку стратегій, покликаних забезпечити надійний захист України. Ніхто не уявляє, що європейські союзники зможуть заткнути дірку, яка б утворилася у разі відсутності військової допомоги США», – йдеться у матеріалі The Washington Post.

Колишній американський президент вважає, що Сполучені Штати мають припинити фінансувати Україну доти, доки європейські країни не зрівняються з Вашингтоном за коштами, витраченими на допомогу Україні.

За словами колумніста, європейські лідери очікують на перемогу Трампа на виборах і «розпочали розробку стратегії», спрямованої на надання допомоги Україні без участі Сполучених Штатів. «У європейських столицях зараз мало говорять про перемогу Києва, принаймні найближчим часом. Необхідний реалістичний план виживання України», – зазначив автор статті.

За його словами, неможливо уявити, що Європа «зможе заткнути дірку, яка виникне у разі відсутності американської військової допомоги, яка становить майже половину всієї військової допомоги, яка спрямовується на Україну». Хокстейдер нагадав, що за 20 місяців, що минули з моменту початку повномасштабної війни, Захід направив Києву допомогу, зокрема й військову, на суму, що перевищує $230 млрд, наголосив колумніст.

Крім того, продовжив він, у Європі нібито «намітився консенсус щодо того, як спілкуватися з республіканцями в Конгресі» – для збереження обсягу військової допомоги США Україні потрібно менше говорити про Київ і більше про Пекін, про можливість не допустити гіпотетичного «вторгнення» на Тайвань.

«По суті, між Росією та Заходом триває перегони переозброєнь, в яких Україна може опинитися перед обличчям екзистенційної загрози. І ці перегони відбуваються якраз у той момент, коли ключовий постачальник зброї для Києва – США – здається все більш ненадійним союзником», – вважає колумніст.

На цьому фоні, зазначається у статті, потреби України стають невідкладними, а «перешкоди, що стоять перед її європейськими союзниками, стають дедалі серйознішими». Так, Велика Британія та Німеччина «насилу відновлюють фінансове становище після пандемії, а Франція за загальним обсягом наданої Україні військової допомоги відстає від них». У деяких європейських державах громадська підтримка допомоги Україні слабшає, а у разі скорочення американських постачань може різко впасти.

На думку колумніста, зараз «йдеться про підтримку авторитету США у світі». «Оскільки цей аргумент втрачає чинність в очах деяких американців, перед Європою постає питання про те, як зберегти Україну», – підсумував Хокстейдер у статті The Washington Post. 

До слова, Вашингтон за поточної влади на чолі з Джо Байденом нібито перетворився на «брудну, наповнену злочинністю смертельну пастку». Про це заявив у соцмережі Truth Social колишній президент США Дональд Трамп. Він дав обіцянку, що у разі повторного обрання як американський глава швидко приведе місто до ладу.

Трамп так негативно висловився про Вашингтон, бо не впевнений у справедливому судовому розгляді справи стосовно сина Джо Байдена. Трамп запевняє у можливому втручанні у судовий розгляд у окрузі Колумбія (Вашингтон), тож, за словами колишнього очільника Білого дому, він вимушений буде вимагати змінити місце проведення суду над Байденом-молодшим. 

Читайте також: Трамп зливав інсайдерську інформацію із Зеленським своєму другу-мільярдеру – NYT

 

Теги: Україна бізнес гроші Дональд Трамп війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Та модифікація, яку ми отримали, має дальність стрільби до 165 км, але натомість маса бойової касетної частини складає аж 560 кілограмів
Чому ж так довго довелось чекати на Atacms?
18 жовтня, 13:15
За словами соціологині, центральні території України найбільші оптимальні для розселення громадян
Як може змінитися карта розселення українців після війни: прогноз соціологів
26 вересня, 14:00
Військовий облік українок не має нічого спільного з мобілізацією
Військовий облік жінок: ТЦК розставив всі крапки над «і»
4 жовтня, 12:48
Українці невдячні? Кулеба відреагував на меседжі окремих польських ЗМІ
Українці невдячні? Кулеба відреагував на меседжі окремих польських ЗМІ
28 вересня, 21:41
Єнс Столтенберг «Зброя для України – це шлях до миру»
Столтенберг пояснив, чому важливо розвивати оборонну промисловість України
29 вересня, 17:59
Нічна масована атака на Україну: сили ППО знищили понад 30 «Шахедів»
Нічна масована атака на Україну: сили ППО знищили понад 30 «Шахедів»
28 вересня, 07:02
Україна отримала від Німеччини нову військову допомогу
Україна отримала від Німеччини нову військову допомогу
2 жовтня, 21:52
Експерти не рекомендують продавати зараз валюту без крайньої потреби
Експерти розповіли, чого очікувати від курсу валют цього тижня
9 жовтня, 08:55
Співак Вакарчук показав, як відбудовують зруйнований окупантами Ізюм
Святослав Вакарчук показав болючі фото з Ізюма
3 жовтня, 12:30

Політика

Байден провів зустріч з главою МЗС Китаю: деталі
Байден провів зустріч з главою МЗС Китаю: деталі
Штучний інтелект показав, який вигляд міг би мати Путін у 2030 році (фото)
Штучний інтелект показав, який вигляд міг би мати Путін у 2030 році (фото)
Замах на колаборанта Царьова, нова військова допомога від Німеччини. Головне за 27 жовтня
Замах на колаборанта Царьова, нова військова допомога від Німеччини. Головне за 27 жовтня
Литва, Латвія і Польща проведуть навчання із закриття кордону з Білоруссю
Литва, Латвія і Польща проведуть навчання із закриття кордону з Білоруссю
Ізраїль сьогодні готує наземну операцію в Секторі Гази – ЦАХАЛ
Ізраїль сьогодні готує наземну операцію в Секторі Гази – ЦАХАЛ
«Жучок» в автомобілі Дуди: розслідування вказує на російський слід
«Жучок» в автомобілі Дуди: розслідування вказує на російський слід

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
20K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
19K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
6486
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
6231
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?
4924
Хто – у ліс, а хто – по дрова. Що не так з реформою лісгоспів і чому бунтують екологи?

Новини

28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:22
Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Вчора, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Вчора, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Вчора, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
26 жовтня, 22:13

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту