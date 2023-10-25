Ймовірна перемога Трампа стане проблемою для України, але Європа має план – Washington Post

The Washington Post: Європа розробляє план виживання для України

У разі повернення Дональда Трампа до Білого дому на пост президента Сполучених Штатів Америки у 2024 році допомогу Україні буде скорочено в рази. Таку думку висловив 24 жовтня колумніст The Washington Post Лі Хокстейдер.

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Судячи з недавніх опитувань, виборці однаково готові голосувати і за Трампа, і за переобрання чинного американського президента Джо Байдена. Другий термін для Трампа можливий, зазначив колумніст. Фінансову допомогу Україні буде в такому разі скорочено.

«Це спонукало стурбованих західних лідерів розпочати розробку стратегій, покликаних забезпечити надійний захист України. Ніхто не уявляє, що європейські союзники зможуть заткнути дірку, яка б утворилася у разі відсутності військової допомоги США», – йдеться у матеріалі The Washington Post.

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Колишній американський президент вважає, що Сполучені Штати мають припинити фінансувати Україну доти, доки європейські країни не зрівняються з Вашингтоном за коштами, витраченими на допомогу Україні.

За словами колумніста, європейські лідери очікують на перемогу Трампа на виборах і «розпочали розробку стратегії», спрямованої на надання допомоги Україні без участі Сполучених Штатів. «У європейських столицях зараз мало говорять про перемогу Києва, принаймні найближчим часом. Необхідний реалістичний план виживання України», – зазначив автор статті.

За його словами, неможливо уявити, що Європа «зможе заткнути дірку, яка виникне у разі відсутності американської військової допомоги, яка становить майже половину всієї військової допомоги, яка спрямовується на Україну». Хокстейдер нагадав, що за 20 місяців, що минули з моменту початку повномасштабної війни, Захід направив Києву допомогу, зокрема й військову, на суму, що перевищує $230 млрд, наголосив колумніст.

Крім того, продовжив він, у Європі нібито «намітився консенсус щодо того, як спілкуватися з республіканцями в Конгресі» – для збереження обсягу військової допомоги США Україні потрібно менше говорити про Київ і більше про Пекін, про можливість не допустити гіпотетичного «вторгнення» на Тайвань.

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«По суті, між Росією та Заходом триває перегони переозброєнь, в яких Україна може опинитися перед обличчям екзистенційної загрози. І ці перегони відбуваються якраз у той момент, коли ключовий постачальник зброї для Києва – США – здається все більш ненадійним союзником», – вважає колумніст.

На цьому фоні, зазначається у статті, потреби України стають невідкладними, а «перешкоди, що стоять перед її європейськими союзниками, стають дедалі серйознішими». Так, Велика Британія та Німеччина «насилу відновлюють фінансове становище після пандемії, а Франція за загальним обсягом наданої Україні військової допомоги відстає від них». У деяких європейських державах громадська підтримка допомоги Україні слабшає, а у разі скорочення американських постачань може різко впасти.

На думку колумніста, зараз «йдеться про підтримку авторитету США у світі». «Оскільки цей аргумент втрачає чинність в очах деяких американців, перед Європою постає питання про те, як зберегти Україну», – підсумував Хокстейдер у статті The Washington Post.

До слова, Вашингтон за поточної влади на чолі з Джо Байденом нібито перетворився на «брудну, наповнену злочинністю смертельну пастку». Про це заявив у соцмережі Truth Social колишній президент США Дональд Трамп. Він дав обіцянку, що у разі повторного обрання як американський глава швидко приведе місто до ладу.

Трамп так негативно висловився про Вашингтон, бо не впевнений у справедливому судовому розгляді справи стосовно сина Джо Байдена. Трамп запевняє у можливому втручанні у судовий розгляд у окрузі Колумбія (Вашингтон), тож, за словами колишнього очільника Білого дому, він вимушений буде вимагати змінити місце проведення суду над Байденом-молодшим.