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NYT: Позиція Байдена щодо війни між Ізраїлем й ХАМАСом ставить його в складне політичне становище

Діана Гасюк
glavcom.ua
NYT: Позиція Байдена щодо війни між Ізраїлем й ХАМАСом ставить його в складне політичне становище
фото з відкритих джерел

Команді президента слід діяти обережно, щоб зберегти підтримку серед молодих виборців

Політичне становище президента США Джо Байдена може опинитися під загрозою через його реакцію на війну між Ізраїлем і ХАМАСом, адже менше чверті молодих виборців схвалюють його підхід. Про це пише The New York Times.

Зазначається, що молоді американці, які відіграли вирішальну роль у попередньому успіху Байдена на виборах, активно беруть участь у політичному житті, особливо у світлі війни в Газі, яку вони інтерпретують переважно з точки зору прав людини. Хоча вони засуджують дії ХАМАС як військові злочини, вони прагнуть до збалансованої позиції США, що підтримує як ізраїльтян, так і палестинців, і багато хто сприймає підтримку Ізраїлю як загострення близькосхідної напруженості.

Опитування вказують на послаблення підтримки Байдена серед молодих виборців, які виявляють інтерес до фігур, таких як Роберт Кеннеді-молодший та Корнел Вест, які пропагують антиістеблішментські ідеї. Попри зусилля адміністрації щодо вирішення різних проблем, таких як студентська заборгованість та економіка, багато молодих виборців залишаються скептичними щодо прихильності Байдена до їхніх цінностей.

Соціальні медіа стали значним джерелом інформації про війну для молодих американців, надаючи суворе та безпосереднє уявлення про конфлікт, впливаючи на їх сприйняття. Напередодні президентської кампанії 2024 року становище Байдена стає хитким, особливо в штатах, де проживає значна кількість молодих американців, студентів арабського походження.

Видання пише, що команді президента слід діяти обережно, щоб зберегти підтримку серед молодих виборців, які прагнуть до сміливого лідерства і прогресу на шляху до миру і справедливості для всіх, включаючи перспективу створення палестинської держави.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху обговорили можливість «гуманітарних пауз» у війні між Ізраїлем і ХАМАСом.

До слова, у разі перемоги на виборах президента США Дональд Трамп планує здобути контроль над міністерством юстиції та помститися тим, хто його критикував.

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Теги: США ХАМАС президент Дональд Трамп

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