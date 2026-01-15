Глава дипломатії ЄС пожартувала, що через події у світі «час почати пити»

Кая Каллас зробила заяву на тлі війн, криз і побоювань щодо дій Трампа

Висока представниця Європейського Союзу із зовнішньої політики Кая Каллас під час закритої зустрічі з лідерами політичних груп Європарламенту пожартувала, що через події у світі «можливо, настав час почати пити». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

За даними співрозмовників видання, Каллас зробила цю ремарку на засіданні Конференції президентів Європарламенту. Її заява пролунала після того, як депутати почали вітати одне одного з новим роком, але зауважили, що через глобальні події настрій для святкування не є оптимістичним.

Дипломатка зазначила, що вона не є прихильницею алкоголю, однак поточна ситуація у світі, за її словами, створює відчуття, ніби «це може бути добрий момент, щоб почати пити».

Коментар Каллас прозвучав на тлі серйозних геополітичних криз, зокрема побоювань у Європі щодо можливих дій президента США Дональда Трампа стосовно Гренландії, масових протестів в Ірані, війни Росії проти України, бойових дій у Секторі Гази, а також операцій США у Венесуелі.

Останнім часом Каллас також заявляла про готовність ініціювати нові санкції проти Ірану після жорстокого придушення протестів, унаслідок яких, за даними правозахисників, загинули сотні людей.

Раніше Кая Каллас заявила, що застосування Росією ракети «Орєшнік» є ескалацією війни проти України та водночас сигналом для Європи і США. Вона підкреслила, що масовані російські атаки свідчать про небажання Кремля завершити війну.