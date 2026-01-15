Головна Світ Політика
search button user button menu button

Глава дипломатії ЄС пожартувала, що через події у світі «час почати пити»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Глава дипломатії ЄС пожартувала, що через події у світі «час почати пити»
Кая Каллас назвала події у світі «часом почати пити»
фото з відкритих джерел

Кая Каллас зробила заяву на тлі війн, криз і побоювань щодо дій Трампа

Висока представниця Європейського Союзу із зовнішньої політики Кая Каллас під час закритої зустрічі з лідерами політичних груп Європарламенту пожартувала, що через події у світі «можливо, настав час почати пити». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

За даними співрозмовників видання, Каллас зробила цю ремарку на засіданні Конференції президентів Європарламенту. Її заява пролунала після того, як депутати почали вітати одне одного з новим роком, але зауважили, що через глобальні події настрій для святкування не є оптимістичним.

Дипломатка зазначила, що вона не є прихильницею алкоголю, однак поточна ситуація у світі, за її словами, створює відчуття, ніби «це може бути добрий момент, щоб почати пити».

Коментар Каллас прозвучав на тлі серйозних геополітичних криз, зокрема побоювань у Європі щодо можливих дій президента США Дональда Трампа стосовно Гренландії, масових протестів в Ірані, війни Росії проти України, бойових дій у Секторі Гази, а також операцій США у Венесуелі.

Останнім часом Каллас також заявляла про готовність ініціювати нові санкції проти Ірану після жорстокого придушення протестів, унаслідок яких, за даними правозахисників, загинули сотні людей.

Раніше Кая Каллас заявила, що застосування Росією ракети «Орєшнік» є ескалацією війни проти України та водночас сигналом для Європи і США. Вона підкреслила, що масовані російські атаки свідчать про небажання Кремля завершити війну.

Теги: Європа Дональд Трамп Кая Каллас

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Трамп поговорив з очільницею Венесуели
Трамп поговорив з очільницею Венесуели
Глава дипломатії ЄС пожартувала, що через події у світі «час почати пити»
Глава дипломатії ЄС пожартувала, що через події у світі «час почати пити»
Іран відкрив повітряний простір
Іран відкрив повітряний простір
Адміністрація Трампа розглянула швидкий удар по Тегерану
Адміністрація Трампа розглянула швидкий удар по Тегерану
Прем’єр Канади здійснив перший за вісім років візит до Китаю
Прем’єр Канади здійснив перший за вісім років візит до Китаю
Трамп заявив, що нічого не знає про візит Віткоффа і Кушнера до Москви
Трамп заявив, що нічого не знає про візит Віткоффа і Кушнера до Москви

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Вчора, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua