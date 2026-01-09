Головна Країна Події в Україні
Каллас назвала удар «Орєшніком» попередженням для Європи та США

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
фото: ДСНС Києва

Крім того, Каллас запропонувала запровадити більш жорсткі санкції проти РФ

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що застосування Росією ракети «Орєшнік» є ескалацією війни проти України та водночас сигналом для Європи і США. Про це Каллас написала у мережі X. 

Кая Каллас заявила, що масовані російські атаки свідчать про небажання Кремля завершити війну.

«Путін не хоче миру, відповідь Росії на дипломатичні зусилля – це ще більше ракет і руйнувань. Ця смертельна схема повторюваних масштабних російських ударів буде повторюватися, доки ми не допоможемо Україні її зламати», – написала дипломатка.

Очільниця європейської дипломатії закликала країни ЄС «зануритися у свої запаси засобів протиповітряної оборони» і негайно поставити їх Україні. Крім того, Каллас запропонувала запровадити більш жорсткі санкції проти РФ.

Нагадаємо, МЗС Латвії назвало нічний російський обстріл України актом відвертого варварства та закликало до посилення максимального тиску на державу-агресора. У латвійському відомстві наголосили, що Росія вчинила акт відвертого варварства, і що, заявляючи про використання ракети «Орєшнік», Кремль вчиняє навмисні воєнні злочини проти цивільного населення.

До слова, у ніч на 9 січня столиця знову зазнала масованої повітряної ворожої атаки. Наразі відомо про чотирьох загиблих та 25 потерпілих.

Росія використовує проти України балістичні ракети середньої дальності з метою залякування Заходу та тиску на міжнародних партнерів України. Удар «Орєшніком» по Львівщині мав показовий характер. Про це заявив начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат. 

У ніч на 9 січня у Львові пролунала серія вибухів після оголошення повітряної тривоги.

Масований комбінований удар РФ по об’єктах критичної інфраструктури в ніч на 9 січня став найболючішим для енергосистеми столиці. Наразі 6 тисяч багатоквартирних будинків перебувають без теплопостачання.

росія путін обстріл столиця балістичні ракети Кая Каллас США Європа війна

