Японія спрямувала $41 млн на відбудову інфраструктури України

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець

Японія профінансувала нову фазу екстреного відновлення України
фото: Міністерство розвитку громад та територій України/Facebook

Кошти спрямують на інфраструктуру, медицину, агросектор і суспільне мовлення

Уряд Японії виділив 6,2 млрд японських єн (приблизно 41 млн дол. США) на першочергові потреби України у сфері відбудови. Фінансування передбачає підтримку критичної інфраструктури, охорони здоров’я, аграрного сектору та суспільного мовлення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

Йдеться про надання грантової допомоги для реалізації п’ятої фази Програми екстреного відновлення. Зазначається, що новий етап фінансування спрямований на зміцнення стійкості критичної інфраструктури та підтримку соціально значущих секторів.

«Уряд Японії виділяє 6,2 млрд японських єн (приблизно 41 млн дол. США) на першочергові потреби України у відбудові. Цей етап фінансування спрямований на зміцнення стійкості критичної інфраструктури та підтримку соціально значущих секторів», – йдеться у повідомленні.

Кошти розподілятимуться через Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA). Передбачено чотири пріоритетні напрямки: муніципальна інфраструктура, охорона здоров’я, підтримка агросектору та підтримка суспільного мовлення.

За словами Кулеби, підписана угода відкриває шлях до фіналізації Грантової угоди з JICA, в межах якої будуть детально визначені конкретні проєкти та закупівлі.

«Ця угода відкриває шлях до фіналізації Грантової угоди з JICA, де будуть чітко деталізовані проєкти та закупівлі. Угода охоплює підтримку не лише критичної інфраструктури, а й медицини та медіасфери - галузей, що є фундаментом стійкості нашої держави», – зазначив він.

Нагадаємо, що Литва передає Україні 30 ракет для переносного зенітно-ракетного комплексу малого радіуса дії RBS-70. Міністр наголосив, що ця зброя є «критично необхідною» та «терміновою» для Сил оборони.

Теги: Японія Україна гуманітарна допомога

