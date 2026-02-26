Головна Світ Політика
Міністр оборони Швеції відреагував на появу російського дрона біля авіаносця

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Міністр оборони Швеції відреагував на появу російського дрона біля авіаносця
Шведський міністр оборони Пол Йонсон допустив зв’язок дрона з російським флотом
фото з відкритих джерел

Безпілотник наблизився до французького авіаносця «Шарль де Голль» і міг бути пов’язаний з російським кораблем

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що дрон, який наблизився до французького атомного авіаносця «Шарль де Голль» у порту Мальме, ймовірно, належав Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на шведське видання SVT.

Інцидент стався ввечері 26 лютого. За попередньою інформацією, безпілотник наблизився до авіаносця, після чого його було приглушено військовими. Наразі Збройні сили Швеції проводять розслідування обставин події.

Йонсон зазначив, що йдеться про ймовірне порушення повітряного простору країни. За його словами, інцидент стався на тлі перебування російського військового корабля в Ересунді.

«Ймовірно, сталося порушення повітряного простору Швеції дроном. Це відбулося у зв'язку з перебуванням російського військового корабля в Ересунді. За всіма даними, між російським військовим кораблем і цим дроном існує сильний зв'язок», – заявив міністр оборони.

У Збройних силах Швеції поки що не уточнюють, що сталося з безпілотником після застосування засобів радіоелектронної боротьби. Розслідування триває.

Нагадаємо, що збройні сили Швеції застосували засоби радіоелектронної боротьби проти російського безпілотника, який наблизився до французького атомного авіаносця «Шарль де Голль», пришвартованого у Мальме.

Інцидент стався під час проведення навчань НАТО Orion-26. За даними журналістів, російський дрон злетів із корабля РФ, що перебував неподалік, і почав рухатися у напрямку французького авіаносця. Шведські військові зафіксували появу безпілотника та розпочали операцію з його глушіння. Після застосування засобів радіоелектронної боротьби дрон зник із зони спостереження.

Теги: Швеція росія Франція дрон авіаносець

