Єврокомісія відхилила пропозицію про нове фінансування абортів

ЄК заявила, що держави можуть фінансувати доступ до абортів без нових програм
У ЄК заявили, що не бачать потреби створювати окремий механізм попри підтримку ініціативи 1,2 млн громадян

Європейська комісія відмовилася створювати нову схему фінансування для розширення доступу до абортів у Європейському Союзі, відхиливши громадянську ініціативу, яку підтримали майже 1,2 мільйона європейців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну заяву Єврокомісії.

Ініціатива під назвою «Мій голос, мій вибір» закликала Європейський Союз створити добровільний фінансовий механізм, який дозволив би країнам-членам надавати допомогу жінкам, що не мають доступу до послуг з аборту у своїй державі та змушені звертатися за ними за кордон.

У грудні Європейський парламент проголосував на підтримку цієї ініціативи. Втім, Європейська комісія дійшла висновку, що додатковий правовий інструмент не є необхідним.

У заяві ЄК зазначається, що «немає потреби пропонувати новий правовий інструмент», оскільки підтримка з боку Євросоюзу вже може бути надана державами-членами в межах чинних фінансових механізмів.

Зокрема, у Комісії звернули увагу на можливості використання Європейського соціального фонду плюс, якщо це відповідає національному законодавству конкретної країни. За словами представників ЄК, цей інструмент може застосовуватися для надання відповідної підтримки без створення окремої програми.

Бюджет Європейського соціального фонду плюс становить 142,7 млрд євро і переважно спрямований на підтримку зайнятості, соціальної інтеграції та соціальних послуг у державах-членах ЄС.

«ЄСФ+ може підтримати зусилля цих держав-членів, надаючи їм автономію у визначенні того, як і за яких умов буде надаватися доступ до безпечних і легальних абортів», – йдеться у заяві Європейської комісії.

Нагадаємо, що Європейська комісія 26 лютого запускає нову фінансову ініціативу EastInvest Facility, спрямовану на підтримку регіонів ЄС, що межують із Росією, Білоруссю та Україною, які найбільше постраждали від наслідків війни. Нова платформа має полегшити доступ держав-членів до кредитної підтримки та консультацій для стимулювання економіки, розвитку торгівлі та посилення безпеки. Ініціатива стала ключовим елементом стратегії для східних регіонів ЄС, яку Єврокомісія схвалила минулого тижня.

Теги: Європа аборт гроші

