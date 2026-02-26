Головна Світ Політика
Афганістан розпочав військову операцію проти Пакистану

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Афганістан розпочав військову операцію проти Пакистану
Бої спалахнули в шести провінціях після ударів Пакистану
скріншот з відео

Афганська сторона заявила про захоплення позицій на кордоні після бомбардувань у східних провінціях

Збройні сили Афганістану розпочали операцію у відповідь на авіаудари Пакистану по східних регіонах країни. Про це повідомляє «Главком»

За словами представника 201-го армійського корпусу «Халид ібн Валід», «Атаки сил афганського уряду на пакистанські сили в східних провінціях Афганістану почалися. І на сьогодні три пости противника захоплені».

Представник Міністерства оборони Афганістану повідомив, що операція охопила провінції Хост, Пактія, Нурістан та низку інших районів. За його словами, бойові дії тривають у прикордонній зоні.

За інформацією афганської сторони, Пакистан завдав авіаударів по районах у провінціях Нангархар і Пактика. Унаслідок ударів загинули та були поранені десятки мирних жителів, зокрема жінки та діти. Також повідомляється про зруйнування медресе, під завалами якого загинули п’ятеро учнів: три хлопчики та дві дівчинки.

Зазначається, що авіаатаки були здійснені під час священного для мусульман місяця Рамадан. Окремо повідомляється, що операція розгорнулася в районі лінії Дюранда. Представники талібів заявили про захоплення десяти позицій пакистанських військових і знищення ще п’яти об’єктів на прикордонній лінії.

Сторони взаємно звинувачують одна одну у підтримці терористичної діяльності. Повідомляється, що обидві країни готуються до подальшої ескалації протистояння.

Лінія Дюранда є фактичним кордоном між Афганістаном і Пакистаном, однак вона залишається предметом тривалих суперечок між двома країнами. Напруженість у прикордонних районах періодично зростає через взаємні звинувачення у підтримці бойовиків і порушеннях кордону. Останні авіаудари Пакистану та оголошення Афганістаном військової операції стали одним із найсерйозніших загострень за останній час.

Нагадаємо, що в Афганістані офіційно ввели в дію новий 90-сторінковий Кримінальний кодекс, який остаточно закріплює безправ'я жінок, легалізує домашнє насильство та впроваджує середньовічну кастову систему. Згідно з документом, підписаним лідером угруповання Гібатуллою Ахундзадою, статус чоловіка фактично прирівнюється до «рабовласника».

