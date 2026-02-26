Головна Світ Політика
search button user button menu button

Суд у Вільнюсі оштрафував активістку за заперечення злочинів СРСР

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Суд у Вільнюсі оштрафував активістку за заперечення злочинів СРСР
Литовський суд виніс штраф за заперечення радянських репресій
фото: LRT

Еріку Швенченене визнали винною у публічних заявах щодо подій у Медінінкай 1991 року

Четвертий міський суд Вільнюса оштрафував проросійську активістку Еріку Швенченене на 3750 євро за заперечення злочинів, скоєних Радянським Союзом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

Швенченене визнали винною у публічних заявах, які ставили під сумнів офіційну версію нападу на прикордонний контрольно-пропускний пункт у Медінінкай 31 липня 1991 року. Тоді внаслідок нападу загинули семеро литовських офіцерів, ще один зазнав тяжких поранень.

Підставою для кримінального провадження став допис у Facebook, у якому жінка написала, що «трагедія в Медінінкай є похмурим наслідком дій литовських спецслужб», а також додала, що «багато фактів вказують на те, що вбивці були з їх числа», і стверджувала, що «правда прихована, свідки мовчать».

У січні прокурор Шарунас Шимоніс просив суд обрати для неї покарання у вигляді обмеження свободи строком на один рік і шість місяців із інтенсивним наглядом. Крім того, сторона обвинувачення клопотала про зобов’язання проживати в Каунасі або Приєнайському районі, перебувати вдома з 22:00 до 06:00, видалити публікацію у Facebook, зареєструватися у службі зайнятості або працевлаштуватися, сплатити 1000 євро до фонду допомоги жертвам та заборонити відвідувати меморіал у Медінінкай.

Втім, суд обмежився штрафом у розмірі 3750 євро. Перед винесенням вироку Швенченене закликала своїх прихильників у соцмережах прийти на слухання.

У залі суду з’явилися лише кілька осіб, серед яких Казімерас Юрайтіс, який проходить з нею в окремій справі за ймовірну допомогу іншій державі в діях проти Литви, а також проросійський активіст Лаурінас Рагельскіс, який очікує вироку за звинуваченням у розпалюванні ненависті до групи осіб та оскверненні місця, що користується суспільною повагою.

Швенченене є співзасновницею нині розпущеного Міжнародного форуму добросусідства – організації, яка виступала за покращення відносин Литви з Росією та Білоруссю.

Нагадаємо, що прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що рішення Угорщини заблокувати кредит Україні на 90 млрд євро та накласти вето на новий пакет санкцій проти Росії є неприйнятним.

Читайте також:

Теги: Литва суд росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Адміністрація Трампа добивається скасування статусу TPS для сирійців
Білий дім попросив Верховний суд скасувати захист для сирійців
Сьогодні, 19:12
Єреван закрив епоху угоди 1992 року
Вірменія вивела російських військових з останнього КПП на кордоні з Туреччиною
Сьогодні, 18:26
Оттава внесла 100 суден тіньового флоту РФ до санкційного списку
Канада запровадила нові санкції проти РФ
24 лютого, 19:35
Росія відкрила проти Дурова кримінальну справу
Дуров прокоментував відкриття Росією кримінальної справи проти нього
24 лютого, 17:43
Береговий ракетний комплекс «Бастіон»
Сили оборони накрили район зосередження ракетних комплексів ворога в Криму
23 лютого, 12:46
Ханзаде хоче продовжити кар'єру в Росії
Іранський волейболіст відмовився грати за польський клуб, бо «любить Путіна і Росію»
12 лютого, 10:00
Прощання зі знищеним окупантом відбулося 8 лютого 2026 року у Нижньому Новгороді
ЗСУ на фронті ліквідували майстра спорту Росії з кікбоксингу
9 лютого, 09:35
Денис Голуб народився в Івано-Франківську
РФ засудила полоненого «азовця» до 20 років колонії
5 лютого, 12:59
Кая Каллас попередила про тиск Росії на Україну з вимогою поступок
Глава дипломатії ЄС б’є на сполох через вимоги до Києва
2 лютого, 15:20

Політика

Держдума заборонила екстрадицію іноземців, які воювали за РФ
Держдума заборонила екстрадицію іноземців, які воювали за РФ
Японія спрямувала $41 млн на відбудову інфраструктури України
Японія спрямувала $41 млн на відбудову інфраструктури України
Суд у Вільнюсі оштрафував активістку за заперечення злочинів СРСР
Суд у Вільнюсі оштрафував активістку за заперечення злочинів СРСР
Афганістан розпочав військову операцію проти Пакистану
Афганістан розпочав військову операцію проти Пакистану
Єврокомісія відхилила пропозицію про нове фінансування абортів
Єврокомісія відхилила пропозицію про нове фінансування абортів
Спецпосланець Путіна прибув у Женеву на переговори зі США
Спецпосланець Путіна прибув у Женеву на переговори зі США

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua