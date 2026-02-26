Еріку Швенченене визнали винною у публічних заявах щодо подій у Медінінкай 1991 року

Четвертий міський суд Вільнюса оштрафував проросійську активістку Еріку Швенченене на 3750 євро за заперечення злочинів, скоєних Радянським Союзом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

Швенченене визнали винною у публічних заявах, які ставили під сумнів офіційну версію нападу на прикордонний контрольно-пропускний пункт у Медінінкай 31 липня 1991 року. Тоді внаслідок нападу загинули семеро литовських офіцерів, ще один зазнав тяжких поранень.

Підставою для кримінального провадження став допис у Facebook, у якому жінка написала, що «трагедія в Медінінкай є похмурим наслідком дій литовських спецслужб», а також додала, що «багато фактів вказують на те, що вбивці були з їх числа», і стверджувала, що «правда прихована, свідки мовчать».

У січні прокурор Шарунас Шимоніс просив суд обрати для неї покарання у вигляді обмеження свободи строком на один рік і шість місяців із інтенсивним наглядом. Крім того, сторона обвинувачення клопотала про зобов’язання проживати в Каунасі або Приєнайському районі, перебувати вдома з 22:00 до 06:00, видалити публікацію у Facebook, зареєструватися у службі зайнятості або працевлаштуватися, сплатити 1000 євро до фонду допомоги жертвам та заборонити відвідувати меморіал у Медінінкай.

Втім, суд обмежився штрафом у розмірі 3750 євро. Перед винесенням вироку Швенченене закликала своїх прихильників у соцмережах прийти на слухання.

У залі суду з’явилися лише кілька осіб, серед яких Казімерас Юрайтіс, який проходить з нею в окремій справі за ймовірну допомогу іншій державі в діях проти Литви, а також проросійський активіст Лаурінас Рагельскіс, який очікує вироку за звинуваченням у розпалюванні ненависті до групи осіб та оскверненні місця, що користується суспільною повагою.

Швенченене є співзасновницею нині розпущеного Міжнародного форуму добросусідства – організації, яка виступала за покращення відносин Литви з Росією та Білоруссю.

Нагадаємо, що прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що рішення Угорщини заблокувати кредит Україні на 90 млрд євро та накласти вето на новий пакет санкцій проти Росії є неприйнятним.