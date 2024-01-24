Глава МЗС Молдови подав у відставку

Попеску очолив МЗС у серпні 2021 року в кабінеті міністрів під керівництвом Наталії Гаврилиці

МЗС країни може очолити віцеспікер парламенту Міхай Попшой

Міністр закордонних справ і євроінтеграції Молдови Ніку Попеску оголосив про відставку. Про це він заявив під час пресконференції, пише Point.

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«Мені потрібна перерва. Я продовжуватиму сприяти зусиллям правлячої команди щодо вступу Республіки Молдова до Європейського союзу», – заявив Попеску, говорячи про мотиви прийнятого рішення.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що МЗС може очолити віцеспікер парламенту Міхай Попшой, який також перебуває у парламентській комісії із зовнішньої політики та європейської інтеграції.

Раніше в адміністрації президентки Молдови Маї Санду заперечували звільнення Попеску з цієї посади, називаючи цю інформацію «чутками».

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Попеску очолив МЗС у серпні 2021 року в кабінеті міністрів під керівництвом Наталії Гаврилиці. Під час його мандату Молдова отримала статус країни кандидата на вступ до ЄС та відкрила переговори щодо вступу.

Нагадаємо, Інституту вивчення війни повідомляє, що Російська Федерація намагається використовувати територію невизнаного Придністров'я для дестабілізації ситуації у Молдові та готує інформаційний ґрунт для виправдання російської ескалації в регіоні.