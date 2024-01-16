Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Молдова не може впоратися з різким збільшенням запитів на громадянство від росіян – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Молдова не може впоратися з різким збільшенням запитів на громадянство від росіян – ЗМІ
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За останній час помітно зросла кількість росіян, які хочуть отримати громадянство Молдови

Влада Молдови повідомила, що не встигає оброблювати заяви про надання громадянства, що подають до імміграційної служби росіяни. Про це повідомляє агенція Reuters.

Представники уряду вказали, що за останній час помітно зросла кількість росіян, які хочуть отримати громадянство Молдови.

«У зв’язку з різким збільшенням кількості запитів на отримання молдовського громадянства, відомство просить уряд продовжити термін розгляду заяв до шести місяців, замість нинішніх 20 днів», – заявили в урядовому відомстві, що займається питаннями громадянства і паспортів.

Посадовці пояснили, що до різкого збільшення кількості охочих отримати молдовське громадянство призвела війна Росії проти України.

Відомство повідомило, що 70% заявників є громадянами Росії, 20% – українцями, але конкретні цифри не оприлюднило.

Раніше повідомлялося, що програма переселення росіян, в рамках якої російське громадянство пропонується вихідцям з країни-агресора, що живуть за кордоном, а також їх нащадкам, майже провалилась. Як пишуть росЗМІ, за перші три квартали 2023 року в рамках програми, метою якої декларувалася «стабілізація чисельності населення Росії», на облік було поставлено лише 34,4 тис. людей, повідомляє в огляді Інститут Гайдара з посиланням на дані російського МВС.

Нагадаємо, громадяни Росії за дев'ять місяців 2023 здійснили за кордон на 20% більше поїздок, ніж рік тому. Як випливає зі статистики прикордонної служби Федеральної служби безпеки Росії, із січня по вересень було зафіксовано 21 млн. поїздок за кордон, минулого року цей показник не перевищував 17,4 млн. 

Згідно зі статистикою, найчастіше росіяни воліють виїздити до країн близького зарубіжжя, а також Єгипту, Туреччини, Таїланду та до Об'єднаних Арабських Еміратів. При цьому враховувалися виїзди з країни з різними цілями як туристичними, так і діловими, приватними тощо. З європейських країн серед популярних напрямів залишилася тільки Фінляндія. Лідером за кількістю поїздок також є Абхазія: за перші три квартали 2023 року кордон із цією країною перетнуло 4,6 млн росіян. До десятки найбільш відвідуваних держав потрапив і Китай, який не входив туди минулого року.

Теги: Молдова росіяни населення громадянство кордон війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польські фермери зняли блокаду на одному з пунктів пропуску на кордоні
Польські фермери зняли блокаду на одному з пунктів пропуску на кордоні
6 сiчня, 22:30
Росія здійснила масовану атаку на Україну
У столиці рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблого
29 грудня, 2023, 10:03
Кримський міст окутаний димом
Окупанти димовою завісою намагаються врятувати Кримський міст (фото)
23 грудня, 2023, 10:47
Поблизу Мелітополя противник будує окопи не тільки з боку Василівки, а й в стороні Криму
Окупанти на півдні будують оборонну лінію, як нацисти під час Другої світової
24 грудня, 2023, 18:20
Українці вже самі ремонтують танки Leopard 2
Міністр запевняє, що питання з ремонтом танків вирішено
28 грудня, 2023, 07:01
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад годину
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад годину
29 грудня, 2023, 15:54
Чоловіки часто намагаються спекулювати умовами перетину кордону, прямуючи, наприклад, з іншою метою або використовуючи підроблені чи фіктивні документи
Чи змінилися правила перетину кордону для чоловіків: відповідь прикордонників
31 грудня, 2023, 10:32
Фредерікас Янсонас повідомив про небезпечну ситуацію для Литви
Влада Литви розкрила, чому боїться навали біженців із Білорусі
3 сiчня, 10:24
Слово року стосується війни
В Україні названо слово 2023 року
6 сiчня, 18:43

Соціум

Ніч «бавовни» у Росії: вибухи прогриміли не лише у Воронежі
Ніч «бавовни» у Росії: вибухи прогриміли не лише у Воронежі
Кім Чен Ин планує визнати Південну Корею окремою державою
Кім Чен Ин планує визнати Південну Корею окремою державою
Трамп переміг на внутрішньопартійних виборах в Айові: що це означає
Трамп переміг на внутрішньопартійних виборах в Айові: що це означає
Молдова не може впоратися з різким збільшенням запитів на громадянство від росіян – ЗМІ
Молдова не може впоратися з різким збільшенням запитів на громадянство від росіян – ЗМІ
У Воронежі введено стан надзвичайної ситуації
У Воронежі введено стан надзвичайної ситуації
ЦАХАЛ відкрив вогонь по озброєних особах на кордоні з Єгиптом
ЦАХАЛ відкрив вогонь по озброєних особах на кордоні з Єгиптом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
131K
Україна збила два російські літаки. Кремль дав коментар
66K
Порошенко розказав, який він мав стосунок до знищеного літака-розвідника А-50
55K
Розвідка пояснила, що мотивує росіян воювати проти України
24K
Одна копійка ціною в 40 тис.: який вигляд має цінна монета (фото)
20K
Розвідка пояснила, що Іран хоче отримати від Росії в обмін на «Шахеди»
18K
Збиття російського А-50. Пропагандист Шарій розповів, хто міг бути на борту

Новини

Хмарно, мокрий сніг: прогноз погоди на 16 січня
Сьогодні, 05:50
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Kernel сплатив до бюджету 4,3 млрд грн податків у 2023 році
Вчора, 17:43
Дощі та потепління: синоптикиня здивувала прогнозом погоди
Вчора, 14:40
Окупанти нарощують кількість атак: Генштаб повідомив про результати боїв
Вчора, 07:14
Вибухи в Курській області, Трамп лідирує в рейтингу напередодні праймеріз: головне за ніч
Вчора, 06:58

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua