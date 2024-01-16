Молдова не може впоратися з різким збільшенням запитів на громадянство від росіян – ЗМІ

За останній час помітно зросла кількість росіян, які хочуть отримати громадянство Молдови

Влада Молдови повідомила, що не встигає оброблювати заяви про надання громадянства, що подають до імміграційної служби росіяни. Про це повідомляє агенція Reuters.

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Представники уряду вказали, що за останній час помітно зросла кількість росіян, які хочуть отримати громадянство Молдови.

«У зв’язку з різким збільшенням кількості запитів на отримання молдовського громадянства, відомство просить уряд продовжити термін розгляду заяв до шести місяців, замість нинішніх 20 днів», – заявили в урядовому відомстві, що займається питаннями громадянства і паспортів.

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Посадовці пояснили, що до різкого збільшення кількості охочих отримати молдовське громадянство призвела війна Росії проти України.

Відомство повідомило, що 70% заявників є громадянами Росії, 20% – українцями, але конкретні цифри не оприлюднило.

Раніше повідомлялося, що програма переселення росіян, в рамках якої російське громадянство пропонується вихідцям з країни-агресора, що живуть за кордоном, а також їх нащадкам, майже провалилась. Як пишуть росЗМІ, за перші три квартали 2023 року в рамках програми, метою якої декларувалася «стабілізація чисельності населення Росії», на облік було поставлено лише 34,4 тис. людей, повідомляє в огляді Інститут Гайдара з посиланням на дані російського МВС.

Нагадаємо, громадяни Росії за дев'ять місяців 2023 здійснили за кордон на 20% більше поїздок, ніж рік тому. Як випливає зі статистики прикордонної служби Федеральної служби безпеки Росії, із січня по вересень було зафіксовано 21 млн. поїздок за кордон, минулого року цей показник не перевищував 17,4 млн.

Згідно зі статистикою, найчастіше росіяни воліють виїздити до країн близького зарубіжжя, а також Єгипту, Туреччини, Таїланду та до Об'єднаних Арабських Еміратів. При цьому враховувалися виїзди з країни з різними цілями як туристичними, так і діловими, приватними тощо. З європейських країн серед популярних напрямів залишилася тільки Фінляндія. Лідером за кількістю поїздок також є Абхазія: за перші три квартали 2023 року кордон із цією країною перетнуло 4,6 млн росіян. До десятки найбільш відвідуваних держав потрапив і Китай, який не входив туди минулого року.