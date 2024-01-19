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Міноборони та Мінкульт Молдови дозволили встановити в Кишиневі знищений танк РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міноборони та Мінкульт Молдови дозволили встановити в Кишиневі знищений танк РФ
Організаторами акції зі встановлення танку виступають проукраїнські активісти із руху Stop Russian Aggression
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Експонат можуть встановити на території, яка перебуває в розпорядженні Міноборони Молдови або перед будівлею парламенту

Міністерство оборони Республіки Молдова заявило, що знищений ЗСУ танк російських окупантів у ході російської агресії проти України, можуть доставити у Кишинів як експонат, який встановлять, як «культурна цінність». Також заплановану акцію підтвердили у Міністерстві культури республіки. Про це повідомляє молдовська служба «Радіо свобода».

Як зазначають журналісти, представники Міністерства оборони у відповідь на запит повідомили, що проведення подібної акції буде реалізовано відповідно до закону «Про музеї» та урядової постанови, яка визначає правила надання культурних цінностей у тимчасове користування.

Також Міноборони пояснило, що такий експонат може бути встановлений на території, яка перебуває в розпорядження відомства або перед парламентом.

«Щодо інших деталей, зокрема, місця розташування виставки, ми маємо обговорити з авторами ініціативи під час зустрічі», – розповіли представники Міністерства культури в коментарі «Радіо Свободі».

Варто також зазначити, що Національний військо-історичний музей України висловився на підтримку проєкту.

«Підтримуємо ініціативу волонтерської організації Stop russian aggression – Moldova. Вони планують привезти знищений російський танк до столиці Молдови – Кишинева та організувати інсталяцію. Важливо показати світу незламність українського духу, а також ефективність боротьби із країною-терористом», – йдеться у повідомлення на офіційній сторінці музею у Facebook.

Організаторами акції виступають проукраїнські активісти із руху Stop Russian Aggression, які щодня мітингували перед російським посольством проти вторгнення в Україну.

«Ця акція дуже важлива для Молдови, бо вона чітко продемонструє позицію Молдови. Молдова не може залишатися нейтральною, коли Росія продовжує вбивати. Крім того, ця акція може бути важливим нагадуванням громадянам Молдови, що війна триває, що наша увага потрібна, що наша країна – надійний тил, на який можуть розраховувати українці й ми всі чекаємо на перемогу України. А знищений танк, який ми хочемо доставити в Кишинів до 24 лютого це найкращий символ перемоги України, якої ми так чекаємо», – розповіла у коментарі «Главкому» організаторка акції Діана Деревʼянко.

Національний військо-історичний музей України висловився на підтримку проєкту
Національний військо-історичний музей України висловився на підтримку проєкту
фото: скріншот

Варто зазначити, що проросійські сили розпочали акції з дискредитації активістів в перші дні, коли ті анонсували збір на доставку експоната в Кишинів.

Так, проросійські ботоферми та Telegram-канали розпочали синхронну серію погроз, а також обіцяють принести до танку квіти, як це було під час подібних акцій в інших країнах.

Нагадаємо, навесні цього року Росія спробує знову дестабілізувати ситуацію у Молдові. Про це заявила президентка країни Майя Санду на пресконференції 13 січня в Румунії після вручення їй премії в Тімішоарі

До слова, влада Молдови повідомила, що не встигає оброблювати заяви про надання громадянства, що подають до імміграційної служби росіяни.

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Теги: окупанти Міноборони Молдова військова техніка танки

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